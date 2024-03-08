Ексрадник Банкової знайшов нову роботу

Тимошенко звільнився з Банкової після скандалу з позашляховиком

Посаду штатного радника міністра оборони Тимошенко обіймає з 1 березня

Колишнього заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка призначено радником міністра оборони Рустема Умєрова. Про призначення Тимошенка повідомило Міноборони у відповідь на запит Nv.

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Раніше Тимошенко звільнився з попередньої посади після скандалу з позашляховиком, який Україні надали для гуманітарних місій і яким він користувався для власних потреб.

Посаду штатного радника міністра оборони Тимошенко обіймає з 1 березня – саме тоді видали наказ про його призначення.

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Водночас Міноборони повідомило, що ексзаступник голови Офісу президента займається медіа та комунікаціями, координує інформаційну політику в міністерстві та підпорядкованих структурах, а також вибудовує «єдиний інформаційний порядок денний в Силах оборони України на час дії воєнного стану».

Тимошенка призначено радником міністра оборони фото: NV

З 2019 року Тимошенко обіймав посаду заступника голови Офісу президента України Андрія Єрмака. У команді Зеленського Кирило Тимошенко відповідав за напрямок регіональної політики (зв’язок із головами облдержадміністрацій та керівниками міст і громад) та курував проєкт «Велике будівництво» з 2020 року.

Восени 2022 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтями ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу («Зловживання владою або службовим становищем») і ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу («Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом»). Правоохоронці зацікавилися фірмою «Будінвест Інжиніринг», яка прописана у рідному для Тимошенка місті Дніпро. За даними слідства, протягом пів року великої війни компанія «Будінвест Інжиніринг» отримала 1,3 млрд грн на ремонт доріг Дніпропетровщини. Згодом ці кошти було виведено на пов`язані підприємства з ознаками фіктивності.

Також «Главком» оприлюднив сенсаційне рішення Печерського суду, який встановив: звинувачення у корупції Кирила Тимошенка є безпідставними.

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Йдеться про підозру Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) щодо вчинення топпосадовцем Банкової дій в умовах конфлікту інтересів та отриманні подарунків з порушенням закону. Зокрема, Тимошенку закидали одержання двох подарунків у вигляді прокату автівки Porsche Taycan, 2021 року випуску від неблизької особи (сума подарунка – 122 тис. грн) і тимчасового проживання у готелі Emili Resort (45,4 тис. грн).