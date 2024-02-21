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Міноборони анонсувало новий додаток для військових

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Міноборони анонсувало новий додаток для військових
Запуск додатка для українських військовослужбовців очікується влітку
фото: скріншот з відео

Додаток матиме назву «Армія+»

Міністерство оборони створює застосунок для військових. Він матиме назву «Армія+» Про це повідомив глава оборонного відомства Рустем Умєров.

«Часто чую від бійців скарги на надмірну паперову роботу – заповнення паперових журналів, безкінечні рапорти. Наше рішення – оцифрувати максимально все», – заявив він.

За словами Умєрова, військовослужбовці зможуть подати рапорт у декілька кліків. Також у додатку буде посвідчення захисника

«Відгук щодо служби, скарги та ідеї, комплексна база знань онлайн, можливість для самоосвіти – все це буде у єдиному місці», – додав міністр.

Як зазначив глава Міноборони, запуск додатка очікується влітку.

Як повідомлялося, у новому законопроєкті про мобілізацію в Україні пропонується надсилати повістки про виклик до територіальних центрів комплектування (ТЦК) в електронному кабінеті призовника. При цьому повістка буде вважатися врученою, навіть якщо громадянин її не бачив.

Нагадаємо, 30 січня Кабінет Міністрів України схвалив і передав до Верховної Ради оновлену версію законопроєкту про мобілізацію. Коментарі та зауваження до законопроєкту враховані спільно з Генеральним штабом, Урядом та народними депутатами. В Міноборони зазначили, що законопроєкт визначає прозорі правила мобілізаційного процесу, а також необхідне врегулювання прав військовослужбовців та військовозобовʼязаних.

До слова, працівники Національної поліції розслідують близько 9400 кримінальних справ щодо ухилення від мобілізації, а 2600 обвинувальних актів вже направлено до суду.

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Теги: Рустем Умєров війна Міноборони військові

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