Міноборони анонсувало новий додаток для військових
Додаток матиме назву «Армія+»
Міністерство оборони створює застосунок для військових. Він матиме назву «Армія+» Про це повідомив глава оборонного відомства Рустем Умєров.
«Часто чую від бійців скарги на надмірну паперову роботу – заповнення паперових журналів, безкінечні рапорти. Наше рішення – оцифрувати максимально все», – заявив він.
За словами Умєрова, військовослужбовці зможуть подати рапорт у декілька кліків. Також у додатку буде посвідчення захисника
«Відгук щодо служби, скарги та ідеї, комплексна база знань онлайн, можливість для самоосвіти – все це буде у єдиному місці», – додав міністр.
Як зазначив глава Міноборони, запуск додатка очікується влітку.
Як повідомлялося, у новому законопроєкті про мобілізацію в Україні пропонується надсилати повістки про виклик до територіальних центрів комплектування (ТЦК) в електронному кабінеті призовника. При цьому повістка буде вважатися врученою, навіть якщо громадянин її не бачив.
Нагадаємо, 30 січня Кабінет Міністрів України схвалив і передав до Верховної Ради оновлену версію законопроєкту про мобілізацію. Коментарі та зауваження до законопроєкту враховані спільно з Генеральним штабом, Урядом та народними депутатами. В Міноборони зазначили, що законопроєкт визначає прозорі правила мобілізаційного процесу, а також необхідне врегулювання прав військовослужбовців та військовозобовʼязаних.
До слова, працівники Національної поліції розслідують близько 9400 кримінальних справ щодо ухилення від мобілізації, а 2600 обвинувальних актів вже направлено до суду.
Коментарі — 0