Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Сили оборони отримали бронетранспортери для евакуації поранених (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Сили оборони отримали бронетранспортери для евакуації поранених (відео)
M113 – це транспортний засіб, який використовується арміями багатьох країн світу
фото: mil.gov.ua/Міноборони

Україна очікує найближчим часом додаткові «кілька сотень» бронетранспортерів

Силам оборони передали бронетранспортери M113, обладнані для евакуації поранених з поля бою. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

Міністр подякував партнерам, додавши, що до України прибули «десятки таких евакуаційних бронемашин», а ще «кілька сотень» очікуються найближчим часом.

Умєров наголосив, що техніка на гусеничному ходу має значно вищу прохідність, тому в умовах бездоріжжя саме вона потрібна війську найбільше.

M113 – це транспортний засіб, який використовується арміями багатьох країн світу для переміщення піхотинців на полі бою з однієї точки в іншу. Ці БТР оснащені дистанційно керованою системою озброєння. Також на машинах можна встановити кулемети.

Американський гусеничний бронетранспортер тривалий час був основним бронетранспортером армії США, також стоїть на озброєнні армій багатьох країн світу, зокрема України.

Нагадаємо, Міністерство оборони Данії оголосило про новий пакет військової допомоги Україні на 1,7 млрд данських крон (близько 228 млн євро). Він передбачає боєприпаси для артилерії та ППО, безпілотники й допомогу в розмінуванні.

До слова, Британія передасть Україні ракети, які раніше змусили окупантів відступити.

Читайте також: Хто тіньовий власник «Української бронетехніки»? Сенсаційні свідчення у «справі Пашинського»
Теги: військова техніка Рустем Умєров ЗСУ війна поранення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Перейменування вулиці Маскавас підтримали 38 із 60 міських депутатів
Влада Риги перейменує одну з найдовших вулиць міста через війну в Україні
Вчора, 21:33
Як зазначив заступник голови Офісу президента, безпекова угода з Францією визначає складові її «безпекових зобов’язань»
Франція надасть Україні до €3 млрд військової допомоги
16 лютого, 22:01
Безпекова конференція у Мюнхені має стати майданчиком для координації дій України і союзників
Росія більше не загроза? Очікування від Мюнхена-2024 ТЕМА ТИЖНЯ
14 лютого, 09:30
Державний оператор тилу оголосив в системі Prozorro перші закупівлі на харчування для ЗСУ
У Prozorro оголошено перші закупівлі на харчування для ЗСУ за новою моделлю
5 лютого, 17:19
Тривалий час Білозір була народною депутаткою і очолювала Міністерство культури України
Білозір нагадала, що є учасницею бойових дій та розповіла про намір повернутися в політику
1 лютого, 12:02
Зеленський наголосив, виробництво далекобійних дронів є одним із основих завдань для оборонно-промислового комплексу
Зеленський назвав ключове завдання оборонно-промислового комплексу України
30 сiчня, 20:13
Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон
Борис Джонсон розповів, чому НАТО відчуває провину перед Україною
30 сiчня, 07:55
Зеленський наголосив, влада повинна робити все можливе, щоб сприяти легальному бізнесу
Зеленський анонсував новий механізм комунікації з бізнесом
26 сiчня, 21:28
Українські військові знищили 416 окупантів та 110 одиниць військової техніки
Тарнавський розповів про успіхи Сил оборони на одному з напрямків
23 сiчня, 12:50

Події в Україні

Окупанти різко збільшили кількість атак на одному з напрямків – Генштаб
Окупанти різко збільшили кількість атак на одному з напрямків – Генштаб
Сили оборони отримали бронетранспортери для евакуації поранених (відео)
Сили оборони отримали бронетранспортери для евакуації поранених (відео)
Правоохоронці виявили у ексголови Чернігівської обласної ВЛК $1 млн (відео)
Правоохоронці виявили у ексголови Чернігівської обласної ВЛК $1 млн (відео)
Росіяни вдарила по прифронтовій ТЕС: поранено енергетиків
Росіяни вдарила по прифронтовій ТЕС: поранено енергетиків
На Львівщині експрацівники ТЦК відповідатимуть у суді за катування військовозобов’язаних
На Львівщині експрацівники ТЦК відповідатимуть у суді за катування військовозобов’язаних
Росія вбиває українців ракетами з КНДР: оприлюднено докази (фото)
Росія вбиває українців ракетами з КНДР: оприлюднено докази (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
246K
На Україну чекають важкі кілька тижнів. І ось чому
59K
ЗСУ вдарили по полігону окупантів, новий указ Зеленського: головне за ніч
55K
Головний український філолог жорстко звернувся до російськомовних громадян
30K
Путін наступного тижня планує «розконсервувати» ще один конфлікт
19K
Медведєв озвучив головне бажання Путіна у війні
18K
Росіяни, ймовірно, окупували ще один населений пункт на Донеччині – ISW

Новини

Парламент ухвалив законопроєкт щодо прибутку постачальників армії: деталі
Сьогодні, 17:31
Єврокомісія просить Україну доопрацювати проєкт щодо лобізму – звіт
Сьогодні, 14:03
У обмеженні свободи Пашинського може бути зацікавлена Росія – Денісова
Сьогодні, 13:50
ЗСУ вдарили по полігону окупантів, новий указ Зеленського: головне за ніч
Сьогодні, 06:54
Невеликий дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 22 лютого
Сьогодні, 04:51
День підтримки жертв злочинів. Що відзначаємо 22 лютого
Сьогодні, 00:20

Прес-релізи

Для сімей військових проведуть цикл зустрічей «Удосконалення унікальності особистості»
Для сімей військових проведуть цикл зустрічей «Удосконалення унікальності особистості»
22 лютого, 11:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua