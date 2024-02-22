Сили оборони отримали бронетранспортери для евакуації поранених (відео)

M113 – це транспортний засіб, який використовується арміями багатьох країн світу

Україна очікує найближчим часом додаткові «кілька сотень» бронетранспортерів

Силам оборони передали бронетранспортери M113, обладнані для евакуації поранених з поля бою. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

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Міністр подякував партнерам, додавши, що до України прибули «десятки таких евакуаційних бронемашин», а ще «кілька сотень» очікуються найближчим часом.

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Умєров наголосив, що техніка на гусеничному ходу має значно вищу прохідність, тому в умовах бездоріжжя саме вона потрібна війську найбільше.

M113 – це транспортний засіб, який використовується арміями багатьох країн світу для переміщення піхотинців на полі бою з однієї точки в іншу. Ці БТР оснащені дистанційно керованою системою озброєння. Також на машинах можна встановити кулемети.

Американський гусеничний бронетранспортер тривалий час був основним бронетранспортером армії США, також стоїть на озброєнні армій багатьох країн світу, зокрема України.

Нагадаємо, Міністерство оборони Данії оголосило про новий пакет військової допомоги Україні на 1,7 млрд данських крон (близько 228 млн євро). Він передбачає боєприпаси для артилерії та ППО, безпілотники й допомогу в розмінуванні.

До слова, Британія передасть Україні ракети, які раніше змусили окупантів відступити.