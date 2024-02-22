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Офіс президента пояснив обов'язки уповноваженого з гарантій безпеки

Катерина Іванова
glavcom.ua
Офіс президента пояснив обов'язки уповноваженого з гарантій безпеки
За словами глави держави, Євгеній Мойсюк тепер займатиметься реалізацією гарантій безпеки для нашої країни, а також розвитком Сил оборони
фото з відкритих джерел

Уповноваженим з питань реалізації міжнародних гарантій безпеки став Євген Мойсюк

Президент Володимир Зеленський 22 лютого 2024 року підписав указ №88/2024, яким затвердив положення Спеціального уповноваженого Президента України з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку сил оборони України.

Відповідно до затвердженого ним положення Спеціальний уповноважений Президента призначається на посаду і звільняється з посади Президентом України. Робота Спеціального уповноваженого спрямовується Президентом через Керівника Офісу Президента.

Пропозиції щодо кандидатури на посаду Спеціального уповноваженого вносяться на розгляд Президентові Керівником Офісу Президента. Організаційне та технічне забезпечення діяльності Спеціального уповноваженого здійснюється Державним управлінням справами.

Основними завданнями Спеціального уповноваженого є:

  1. Аналіз питань, пов’язаних із реалізацією міжнародних безпекових гарантій та розвитком сил оборони України, та причин виникнення відповідних проблемних питань, внесення пропозицій щодо шляхів їх вирішення;
  2. Моніторинг реалізації міжнародних безпекових гарантій та внесення в установленому порядку Президентові України пропозицій щодо покращення стану їх втілення;
  3. Підготовка Президентові України пропозицій щодо забезпечення узгодженості дій державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій у частині, що стосується розвитку сил оборони України та нарощування їх спроможностей;
  4. Участь у підготовці проектів нормативно-правових актів, спрямованих на розвиток сил оборони України та забезпечення реалізації міжнародних безпекових гарантій;
  5. Участь у підготовці матеріалів до заходів за участю Президента України, у тому числі міжнародного характеру, з питань, що стосуються міжнародних безпекових гарантій, розвитку сил оборони України.

Спеціальний уповноважений відповідно до покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

  • ініціювати підготовку проектів актів Президента України з питань, що належать до його компетенції;
  • вносити пропозиції щодо розвитку міжнародної співпраці з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку сил оборони України;
  • сприяти реалізації домовленостей щодо міжнародних безпекових гарантій та розвитку сил оборони України;
  • здійснювати за дорученням Президента України взаємодію з центральними органами виконавчої влади, а також іншими державними органами, установами і організаціями у відповідній сфері;
  • запитувати та одержувати від консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб, утворених Президентом України, необхідні інформацію, документи, матеріали;
  • брати участь у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб, утворених Президентом України, а також у проведенні круглих столів, нарад та інших заходів з питань, що належать до компетенції Спеціального уповноваженого;
  • брати участь у співробітництві з представництвами іноземних держав, міжнародних організацій, науковими установами, аналітичними центрами з питань, що належать до його компетенції;
  • використовувати в установленому порядку державні, у тому числі урядові, системи зв'язку і комунікацій, мережі спеціального зв'язку та інші технічні засоби.

Організаційне та технічне забезпечення діяльності Спеціального уповноваженого здійснюється Державним управлінням справами.

Нагадауємо, Зеленський вводить нову посаду.

Згодом Зеленський повідомив, кого призначив на посаду уповноваженого з гарантій безпеки.

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Теги: Офіс президента робота самоврядування Володимир Зеленський документи

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