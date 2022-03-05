Ердоган запропонує Путіну і Зеленському зустрітися в Туреччині

Ердоган хоче стати посередником між Україною та Росією

Президент Туреччини завтра поговорить із Путіним

Туреччина може виступити посередником у переговорах між президентами України та Росії. Президент Туреччини Реджеп Ердоган у неділю, 6 березня, поговорить з Путіним.

Він запропонує очільнику Кремля переговори у Туреччині. Про це повідомив речник Адміністрації президента Туреччини Ібрагім Калин в ефірі одного з місцевих телеканалів.

«Війну треба негайно припиняти. Сторони мають повернутись за стіл переговорів. Туреччина, в особі президента Ердогана, докладає активних зусиль у цьому питанні», – сказав Калин.

Речник наголосив, що необхідно досягти перемир'я та сформувати гуманітарні коридори. Адже затяжна війна може завдати руйнівних наслідків усьому регіону, не лише Україні та Росії.

Нагадаємо, Ердоган знову поговорить із Путіним вже завтра, 6 березня.

Раніше стало відомо, що наслідний принц Саудівської Аравії може стати посередником у розмові Зеленського з Путіним.

Також Угорщина готова стати посередником переговорів України та Росії.

Крім того, Ватикан запропонував посередництво між Росією та Україною.

Тим часом Україна просить прем’єра Ізраїлю про посередництво у переговорах із РФ.