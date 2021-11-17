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    Ердогану подарували карту «Тюркського світу» з російськими регіонами та Кримом (фото)

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    Лідер&nbsp;Партії націоналістичного руху&nbsp;вручив Ердогану карту &laquo;Тюркського світу&raquo;, включивши до неї російські регіони - Ердогану подарували карту «Тюркського світу» з російськими регіонами та Кримом (фото)
    Лідер Партії націоналістичного руху вручив Ердогану карту «Тюркського світу», включивши до неї російські регіони
    Фото: Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) / Facebook

    Ердоган жодних заяв щодо карти не зробив

    Лідер Партії націоналістичного руху (ПНД) Девлет Бахчелі подарував президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану карту «Тюркського світу», до якої потрапили включені близько 20 російських регіонів. Фотографію двох політиків із подарунком опубліковано на офіційній сторінці партії у Facebook.

    За версією Бахчелі, до «Тюркського світу» входять південні регіони Росії – Кубань, Ростовська область та республіки Північного Кавказу, Східний Сибір і також окупований Росією Крим.

    Також на карті зображено низку інших країн. Зокрема, червоним кольором відзначені території Туреччини, Азербайджану, Узбекистану, Казахстану та Туркменії.

    Частина Балкан та Сіньцзян-Уйгурський автономний район на північному заході Китаю пофарбовані оранжевими та жовтими квітами.

    При цьому ні Ердоган, ні Бахчелі жодних заяв щодо карти не зробили.

    До слова, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом.

    Теги: Туреччина Реджеп Таїп Ердоган Крим президент Сибір
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    Ердогану подарували карту «Тюркського світу» з російськими регіонами та Кримом (фото)