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    Соцмережі помітили дивне співпадіння під час візиту Зеленського до пабу (фото)

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    Активістку підозрюють у занадто частих випадкових зустрічах із Зеленським - Соцмережі помітили дивне співпадіння під час візиту Зеленського до пабу (фото)
    Активістку підозрюють у занадто частих випадкових зустрічах із Зеленським
    фото: Джон Сміт/Facebook

    Активістка Ліна Дешар вже не вперше «випадково» зустрілася із Зеленським

    «Спонтанна» зустріч президента України Володимира Зеленського із активісткою Ліною Дешар, де голова держави переглядав футбольний матч за участю збірної України, виявилася зовсім не випадковою. На це на своїй Facebook-сторінці натякнув користувач соціальної мережі із ніком Джон Сміт.

    «Іду така, а тут президент в пабі, п'є пиво, як простий смертний. Випадково зустрілися. А до цього випадково зустрілися в Офісі Президента в 2019 році. Сценка: Вова і його ручні «випадкові українці», – зіронізував користувач соцмережі, зазначивши, що активістка вже не вперше «випадково» зустрічається з президентом.

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    Соцмережі помітили дивне співпадіння під час візиту Зеленського до пабу (фото)
    Соцмережі помітили дивне співпадіння під час візиту Зеленського до пабу (фото)
    Соцмережі помітили дивне співпадіння під час візиту Зеленського до пабу (фото)
    Соцмережі помітили дивне співпадіння під час візиту Зеленського до пабу (фото)
    Соцмережі помітили дивне співпадіння під час візиту Зеленського до пабу (фото)
    Соцмережі помітили дивне співпадіння під час візиту Зеленського до пабу (фото)
    фото: Джон Сміт/Facebook

    На світлинах, доданих до допису, наявні скріншоти ще кількох «випадкових» фотосесій з Ліною Дешар. Судячи із підписів до фото, всі зустрічі, під час яких їх було зроблено, є випадковими.

    Автор допису вирішив нагадати, що «підставних» «людей з народу» нерідко застосовують під час фотосесій російського президента Володимира Путіна.

    Нагадаємо, 16 листопада громадська активістка Ліна Дешар опублікувала у своєму Instagram-акаунті фото із главою держави.

    «З Володимиром Олександровичем вболівали за Збірну України. Наші перемогли. З чим хлопців та українців вітаю!!!», – підписала вона свою світлину із президентом.

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    Теги: українці Володимир Зеленський президент
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    Соцмережі помітили дивне співпадіння під час візиту Зеленського до пабу (фото)