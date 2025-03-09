Україна підписала меморандум із виробником системи Iris-T: чому це важливо

Меморандум передбачає збільшення постачання ракет і систем протиповітряної оборони втричі

Міністерство оборони Україні підписало меморандум про взаєморозуміння з німецькою компанією Diehl Defence, яка виробляє системи протиповітряної оборони IRIS-T. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на очільника відомства Рустема Умєрова.

Як запевнив міністр, угода відкриває шлях до великих індустріальних проєктів, які дозволять посилити спроможності української ППО. «Захист українського неба та міст – наш пріоритет», – додав він.

Цей меморандум передбачає збільшення постачання ракет і систем протиповітряної оборони втричі.

«Важливо, що провідні світові оборонні компанії роблять крок назустріч Україні. Вільний світ – на нашому боці, і разом ми відкриваємо нові можливості для посилення оборони», – наголосив Умєров.

Нагадаємо, рішення президента США Дональда Трампа припинити потік військової допомоги Україні може стати серйозним ударом по арсеналу танків Abrams та інших бойових машин американського виробництва, що є на озброєнні у ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що США заморозили технічну підтримку F-16 для України.

Рішення США призупинити цього тижня передачу військової розвідувальної інформації Україні допомогло просуванню Росії вздовж критичної частини фронту, призвівши до загибелі багатьох українських солдатів за останні дні.