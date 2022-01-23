Гаррі Каспаров заявив про політичний характер переслідування Порошенка

Шахіст та опозиційний політик прокоментував політичну ситуацію в Україні

Легендарний шахіст, тринадцятий чемпіон світу з шахів та опозиційний політик, який з 2011 року очолює Міжнародну раду «Фонду захисту прав людини» у Нью-Йорку, вважає, що Україна засвоїла головний урок демократії. Про це Гаррі Каспаров заявив в ефірі програми «Вечір з Миколою Княжицьким» на Еспресо.TV.

«Україна засвоїла головний урок із диктаторських часів: зміна влади після виборів – головний чинник демократії. Це є водорозділом, бо у Росії, на жаль, цього не сталося. І не станеться. Я про це говорив ще у 90-ї роки: у Росії буде демократія тоді, коли чинний президент піде, програвши вибори. Але… Ми маємо диктатуру, і чинний диктатор, який при владі вже 30 років, нікуди не збирається йти», – сказав Каспаров.

Щодо ситуації в Україні, то ознайомлений із ситуацією російський опозиціонер заявив, що йому «найменше хотілося б занурюватися у ваші внутрішні «розбірки».

«Очевидно, що йде політична боротьба, – продовжив Гаррі Каспаров. – Але, однак, знову глянемо на різницю між Україною та Росією. Порошенко, знаючи, що проти нього порушено справу, повертається в Україну, йде добровільно до суду. Суд засідає бозна скільки часу, і у висліді Порошенка відпускають під зобов'язання. Він йде, щоб потім знову повернутися до суду. У Росію приїжджає Олексій Навальний… Я навіть не хочу проводити паралелі. Просто факти. Його тут же закривають у тюрму, суд, і він вже в колонії. І доки при владі буде Путін, Навальному не бачити білого світу за межами колонії».

Однак на переконання російського опозиційного політика, «процес Порошенка має політичний характер. Але за того рівня підтримки, який має Порошенко у суспільстві, і в умовах загальної загрози, з якою стикнулася Україна зараз, думаю, що справедливість переможе. І тему відкладуть на безвік. Бо навряд чи було б мудро розколювати країну, робити такий подарунок Путіну в умовах, коли загроза російського вторгнення зростає з кожним днем», – підсумував Гаррі Каспаров.

Нагадаємо, Печерський райсуд Києва обрав особисте зобов’язання запобіжним заходом для п’ятого президента України, лідера «Європейської солідарності» Петра Порошенка.

Так суд відхилив вимоги сторони обвинувачення, яка вимагала арешту з альтернативою внесення мільярда гривень застави.

Справа проти п’ятого президента України Петра Порошенка про «державну зраду» виникла як відповідь влади на розкручування Порошенком і його командою скандалу довкола зриву спецоперації з «вагнерівнцями», коли президента Зеленського звинувачували у державній зраді. Такої думки дотримується заступник Генерального прокурора України Микола Голомша, йдеться у матеріалі «Главкома» «Справа про держзраду. Провідні юристи оцінюють наслідки для Порошенка та Зеленського».

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