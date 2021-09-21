«Росії більше немає» – реакція росіян на вибори в РФ

Багато росіян вважають, що такими виборами Путін і компанія лише наблизили свій неминучий кінець

Поки цивілізований світ відмовляється визнавати вибори до держдуми Росії, самі росіяни теж розуміють погані наслідки цієї ситуації

Політолог Олександр Кинев відверто каже, що при нинішньому порядку проведення дистанційного електронного голосування «ніякої суспільної легітимності ці вибори не матимуть».

«Всі в Москві будуть знати і розуміти, і говорити, що це фальсифіковані результати виборів», – пояснює він. При цьому, на думку політолога, реакція від влади може надійти тільки в разі протестної активності.

Під відео з його коментарем деякі коментатори не добирали слова. Багато хто вважає це кінцем цивілізованої Росії та початком пекла.

Нагадаємо, Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом незаконних так званих виборів до Держдуми Росії на території тимчасово окупованого Криму.

Раніше повідомлялося, що Румунія не визнає легітимністі виборів до Державної Думи, які Росія провела в окупованому Криму.

Додамо, що жителям окупованих територій Донецької та Луганської областей, які приїхали проголосувати на виборах до Держдуми РФ в Ростовську область, видавали російські паспорти просто перед виборчими дільницями.