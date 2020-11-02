Кремль відреагував на обвал рубля

Представник Кремля пояснив, що, як і говорив Володимир Путін, росіянам не слід звертати увагу на курс

Обвал рубля в останні місяці не повинен вплинути на стабільність і пов'язаний в першу чергу з зовнішніми негативними обставинами і ситуацією на світових ринках. Про це, відповідаючи на питання журналістів, заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає «Інтерфакс».

Представник Кремля пояснив, що, як і говорив Володимир Путін, росіянам не слід звертати увагу на курс, оскільки в переважній кількості вони отримують дохід саме в рублях. А оскільки країна скорочує залежність від імпорту, то такого роду скакання національної валюти все менше і менше впливають на динаміку цін для населення.

Він погодився, що падіння курсу на 30 відсотків стосовно долара виглядає серйозно, але зауважив, що проблеми відчувають усі світові валюти. Пєсков відмовився відповідати на питання, чи задоволений Путін урядом і економічним блоком і прогнозував хтось таку динаміку.

«Ще раз повторю, що на макрорівні ситуація абсолютно стабільна і в плані стабільності банківської системи, і всього іншого», – підкреслив Пєсков. На його думку, влада робить все необхідне для підтримки макростабільності.

У понеділок, 2 листопада, в ході торгів на Московській біржі долар перевищив 80 рублів, а євро виходив за позначку 94 рублів, що для європейської валюти стало максимумом з грудня 2014 року.

Пєсков у своєму коментарі відіслав до слів Путіна про те, що стійкість є головною якістю рубля, так що стежити за його курсом не слід.

Нагадаємо, що російський рубль впав услід за нафтою.