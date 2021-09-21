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    Стало відомо, на скільки Росія збільшить військові витрати у наступному році

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    Росія планує збільшити витрати на військові потреби в 2022 році на 400 млрд рублів - Стало відомо, на скільки Росія збільшить військові витрати у наступному році
    Росія планує збільшити витрати на військові потреби в 2022 році на 400 млрд рублів
    Фото з відкритих джерел

    Загалом витрати на російську армію в наступному році складуть понад 3,5 трлн рублів

    Росія планує збільшити витрати на військові потреби в 2022 році на 400 млрд рублів або близько $5,5 млрд. Про це йдеться у пояснювальній записці до проєкту держбюджету Росії, передає «Радіо Свобода».

    Відповідно до документу, загалом військові витрати Росії в 2022 році складуть понад 3,5 трлн рублів (близько $47,9 млрд).

    Крім того, проєктом держбюджету передбачається, що в 2024 році витрати на військові потреби збільшать ще на 300 млрд рублів (близько $4,1 млрд).

    Загалом влада Росії планує витратити на військові потреби впродовж найближчих трьох років 10,8 трлн рублів (близько $147,8 млрд).

    До слова, Міністерство оборони Великобританії уклало три контракти на розробку прототипів моделей наземних і корабельних лазерних установок на загальну суму $98 млн.

    Нагадаємо, під час військових навчань «Захід – 2021» російська армія вперше випробувала бойових роботів.

    Як відомо, 15 вересня США, Велика Британія та Австралія об'єдналися у тристоронній безпековий блок AUKUS. За офіційною інформацією – для поглиблення оборонної співпраці в Індо-Тихоокеанському регіоні. Внаслідок створення AUKUS Австралія скасувала контракт на постачання дванадцяти підводних човнів з Франції, щоб купити їх у США.

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    Теги: Росія США військові влада
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    Стало відомо, на скільки Росія збільшить військові витрати у наступному році