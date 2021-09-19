У Росії завершилися триденні вибори: опубліковані перші підсумки

Згідно з даними російської ЦВК, після підрахунку 10% протоколів, провладна партія Єдина Росія набирає 38,81%

У Росії завершилися вибори депутатів до Державної думи, які тривали з 17 по 19 вересня. За даними російської ЦВК, лідирує провладна партія Єдина Росія.

Згідно з даними російської ЦВК, після підрахунку 10% протоколів, провладна партія Єдина Росія набирає 38,81%, КПРФ – 24,95%, ЛДПР – 9,58%, Нові люди – 7,87%, Справедлива Росія – 6,76%.

Водночас дані екзит-полу Інституту соціального маркетингу (ИНСОМАР), яке опублікувала Медуза, свідчить про підтримку Єдиної Росії на рівні 45,2% та неподолання бар'єру у 5% партії Нові люди.

Явка на онлайн-голосуванні, за даними ЦВК, – 93,21%. У Москві вона склала 96,5%, а в окупованому Севастополі і Ростовської області, куди звозили жителів окупованого Донбасу з російськими паспортами, – 89,64% і 92,01% відповідно.

З'явилися також результати електронного голосування. Як повідомив заступник голови ЦВК Микола Булаєв, за підсумками дистанційній процедури в шести регіонах лідирує партія «Єдина Росія» з результатом 54,25 відсотка.

Протягом виборів російське МВС отримало понад 750 повідомлень про порушення, які, утім, ніяк не вплинули на хід і результати голосування, пише Медуза. Незалежні спостерігачі фіксували сотні порушень: від вкидань до підвезень виборців і «каруселей». Деякі виборці скаржилися, що за них вже хтось проголосував.

Вибори до Держдуми РФ тривали упродовж трьох днів – 17−19 вересня. Російський режим вперше залучив до виборів українців з ОРДЛО. Для цього на непідконтрольній Україні частині Донбасу масово видавали російські паспорти – їх отримали вже понад 600 тис. українців. Також росіяни вкотре змушували брати участь у виборчому процесі РФ мешканців окупованого Криму.

Додамо, що Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Україна введе санкції за вибори в Державну думу РФ. Зокрема, за проведення виборів в окупованому Криму та ОРДЛО.

Як відомо, 17 вересня, на виборах до Державної думи РФ не пустили спостерігачів на дільниці, де голосують жителі окупованих територій Донецької та Луганської областей України.

До речі, правозахисник розповів, як жителів Донбасу масово повезуть в Росію на вибори.

Росіяни проявляють низьку активність та масово зізнаються, що не братимуть у виборах участі. Згідно з дослідженням Всеросійського центру громадської думки, заявили, що підуть голосувати – менше чверті населення Росії. Щоб залучити жителів ОРДЛО, Кремль масово видавав їм російські паспорти.

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