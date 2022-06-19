Генсек НАТО назвав спосіб повернути Україні контроль над Донбасом

НАТО продовжуватиме підтримувати Україну в її самообороні

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав фактор, який, на його думку, зможе допомогти Києву повернути контроль над Донбасом. Він вважає, що зробити це дозволять постачання сучасного озброєння українським військам. Таку заяву глава Північноатлантичного альянсу зробив в інтерв'ю німецькій газеті Bild am Sonntag.

Столтенберг висловив думку, що «з ще більшою кількістю сучасного озброєння зростає ймовірність того, що Україна зможе вибити російські війська з території Донбасу.

«Українці мужньо захищаються від російських загарбників. Хоча боротьбу на Донбасі Росія веде з дедалі більшою жорстокістю, українські воїни чинять відважний опір. З більш сучасною зброєю зростає ймовірність того, що Україна зможе знову вибити путінські війська з Донбасу», - заявив він.

При цьому генсек НАТО знову наголосив, що військово-політичний блок не надсилатиме в Україну своїх військовослужбовців.

«НАТО продовжуватиме підтримувати Україну в її самообороні, але не є частиною конфлікту. Ми допомагаємо країні, але не відправимо в Україну солдатів НАТО. Ми посилили власну оборону, маючи 40 тис. військовослужбовців під командуванням НАТО. Ми захищаємо територію альянсу на суші, на морі та в повітрі. Це чітке повідомлення Москві, щоб не було непорозумінь щодо нашої готовності», – зазначив він.

Столтенберг також зазначив, що «ніхто не знає», скільки війна в Україні триватиме – і закликав країни бути готовими до того, що вона може «тривати роки».

Нагадаємо, у Брюсселі відбулося дводенне засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів оборони. Крім того, 15 червня, під егідою США відбулася третя зустріч Контактної групи з оборони України («Рамштайн-3»). Союзники по Альянсу погодили невідкладні заходи із військової допомоги Україні у боротьбі проти російської агресії.

Президента України Володимира Зеленського запросили на саміт НАТО.