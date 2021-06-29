П'ять років тому від кулі російського найманця загинув Герой України Василь Сліпак

Василь Сліпак був солістом Паризької опери, але повернувся з Франції захищати Україну

П'ять років тому, 29 червня 2016 року, від кулі російського найманця загинув Герой України, оперний співак, що став воїном, Василь Сліпак!

Він був солістом Паризької опери, але повернувся з Франції захищати Україну. Його позивним був «Міф», але він став легендою! Президент мовчить і нічого не каже сьогодні про Василя Сліпака.

Мабуть тому, що йому ближче Кіркоров. Але ми ж не Зеленський.

Тож пригадаємо загиблого героя. Вічна пам'ять всім загиблим захисникам України! Щира подяка всім героям війни за Незалежність проти Росії.

Слава Україні! Героям Слава!

Джерело: блог Борислава Берези

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