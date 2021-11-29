Бойовики «ЛНР» навчають сліпих та слабозорих дітей поводженню зі зброєю (фото)

На думку окупантів, діти «мають право на захист своєї свободи та інтересів»

Студенти «Луганської академії внутрішніх справ (ЛАВС) імені Едуарда Дідоренка», що перебуває в окупованому Луганську, а також співробітники так званого «Міністерства внутрішніх справ ЛНР» днями відвідали «Республіканський навчально-реабілітаційний центр», де організували для дітей майстер-класи із поводження зі зброєю. Про це повідомляє онлайн-видання окупантів «Луганський інформаційний центр».

Варто зазначити, що даний реабілітаційний центр спеціалізується на навчанні, реабілітації, соціалізації та вихованні сліпих і слабозорих дітей.

«Під час поїздки студенти ЛАВД імені Едуарда Дідоренка передали вихованцям реабілітаційного центру фрукти та солодощі від Міністерства внутрішніх справ ЛНР та першого заступника міністра культури, спорту та молоді ЛНР Олександра Корнієнка. Для дітей було організовано виставку зброї часів Великої Вітчизняної війни та сучасних зразків, які стоять на озброєнні правоохоронних структур нашої Республіки», – йдеться у тексті повідомлення.

При цьому бойовики навіть не намагалися приховати мотиви проведення заходу, припустивши, що хтось із дітей, що наразі перебувають у Центрі, в подальшому візьме в руки зброю для боротьби із головним ворогом бойовиків – Україною.

«Підопічні реабілітаційного центру мають свої особливості, але при цьому нічим не відрізняються від нас, вони такі ж мешканці нашої «республіки», які мають право на захист своєї свободи та інтересів», – зазначив студент-аспірант «ЛАВС» Богдан Биков.

Раніше повідомлялося, що бойовики в ОРДЛО розкопують братські могили.

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