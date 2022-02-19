Голова Світового конгресу українців заявляє про етноцид у Росії та окупованих Криму та Донбасі

«В Росії найбільш складна ситуація щодо українців»

Очільник Світового конґресу українців Павло Ґрод у інтерв’ю «Главкому» розказав, де мешкає найбільша українська діаспора, як «пресують» діаспорян у РФ та чи можна об’єднати зусилля потужної закордонної громади задля блага України.

За словами Ґрода, перелік громад із найбільшою кількістю українців починається з Росії. Та нині важко сказати, там 5 або 10 млн українців.

«В Росії найбільш складна ситуація щодо українців. У Канаді і США по 1,5 млн українців проживає. У Польщі понад 1 млн українців. Дехто каже, що навіть 2 млн. В Італії дуже велика громада – до 1 млн українців», – поінформував очільник Світового конґресу українців.

Водночас українцям РФ, які хотіли би долучитися до діаспорського руху, може загрожувати тюрма за активну позицію. Тому поки неможливо долучити цих людей до українського руху за нинішніх обставин.

«Це надто велика загроза для цих людей і їхніх родин. Тому ми були змушені призупинити членство для організацій українців у Росії. Нині офіційно РФ закрила всі організації українців. Наші активісти у цій країні ховаються. Якщо найбільш відомого демократа Бориса Нємцова застрелили перед Кремлем, то подібне можуть вчинити будь з ким. Відбувається етноцид проти українців у Росії, в окупованих Криму та Донбасі. У нас у Конґресі діє комісія із захисту прав людини, яку очолює колишній депутат парламенту Канади Борис Вжесневський. Ми організовуватимемо слухання у парламентах різних держав щодо цього питання, аби світ бачив, що Росія не тільки агресор зовні, вона порушує права людині і у себе», – поділився планами представник діаспори.

На думку Павла Ґрода, окрім подвійного громадянства діаспора очікує від української влади, наприклад, допомоги з фінансуванням нових громад.

«Так, у нас у Конґресі є фонд підтримки нових громад. Але наше фінансування – лише пожертви від діаспори. Тобто має бути стратегічне бачення і стратегічне витрачання грошей. Про це ми почали говорити з міністром закордонних справ України. Важливо, щоби ті українці, які є у Данії чи Німеччині, мали можливість виховувати свідомих людей. Другим є наше прохання до президента – зробити 25 серпня Днем світового українства, щоби показати, що ми об’єднані у 65 млн український народ», – зауважив він.

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