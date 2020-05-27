Смерть нардепа Давиденка. Спікер прокоментував імовірність створення слідчої комісії в парламенті



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Спікер зазначає, що правоохоронні органи нададуть більш об’єктивну та широку інформацію найближчим часом

На думку спікера, має бути неупереджене розслідування

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що в парламенті не мають наміру створювати тимчасової слідчої комісії щодо загибелі народного депутата Валерія Давиденка. Про це спікер розповів в інтерв’ю «Главкому».

«Я думаю, що Рада не все повинна «брати на контроль». Якщо ми говоримо про загибель нардепа Давиденка, повинно бути неупереджене розслідування. Виходячи з тієї інформації, яка є, мені некоректно, мабуть, це коментувати, це будуть робити правоохоронні органи», - зазначив Разумков.

Спікер нагадав, що його заява вийшла в той день, коли загинув нардеп, і не до кінця було зрозуміло, що саме сталося.

«Думаю, сьогодні більше інформації, ніж було в суботу, коли загинув Валерій Миколайович. І правоохоронні органи нададуть більш об’єктивну та широку інформацію незабаром. А створювати з цього приводу тимчасову слідчу комісію в Верховній Раді – не думаю, що це буде правильним кроком», - резюмував спікер.

Як повідомляв «Главком», у Києві знайшли мертвим народного депутата Валерія Давиденка.

За фактом смерті народного депутата 8 і 9 скликань Валерія Давиденка, якого з вогнепальним пораненням мертвим знайшли 23 травня в його офісі у столиці, поліція Києва порушила кримінальну справу за статтею «умисне вбивство».

До слова, народний депутат України попереднього скликання Сергій Березенко вважає, що нардеп Валерій Давиденко не міг сам покінчити з життям, його – вбили.

Також народний депутат від групи «Довіра» у Верховній Раді Сергій Шахов вважає, що його колегу Валерія Давиденка вбили, а версію із самогубством відкидає.

Читайте також:

Дмитро Разумков: Впевнений, команда Зеленського буде змінюватися і далі

Убивство нардепа. Хто такий Валерій Давиденко і в яких скандалах він фігурував (Досьє)