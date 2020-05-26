Спікер парламенту підписав закон про систему іномовлення України



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Разумков підписав Закон «Про внесення змін до Закону України «Про систему іномовлення України»

Українська аудиторія на окупованих територіях матиме ширші можливості для отримання об’єктивної інформації

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав Закон «Про внесення змін до Закону України «Про систему іномовлення України» (щодо програмної політики та території розповсюдження)».

Про це повідомляють на сайті Верховної ради України

Документом пропонується запуск ефірного мовлення державного каналу на окупованих територіях і у прикордонних районах.

Зокрема, передбачається, що мультимедійна платформа іномовлення України зможе транслювати сигнал в цифровому, аналоговому мовленні та в кабельних мережах на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, Криму і Севастополя, у районах, що межують з цими тимчасово окупованими територіями, і в прикордонних районах України, що межують з РФ або іншими країнами, де наразі в інформаційному просторі панують російські телеканали і радіостанції (такими територіями є, наприклад, Білорусь та Молдова).

«Програми МПІУ виробляються українською мовою, а також іншими мовами в залежності від доцільності і невідкладності використання тієї чи іншої мови для досягнення мети діяльності МПІУ», - сказано в тексті закону.

Відтак, українська аудиторія у зазначених районах матиме ширші можливості для отримання об’єктивної, повної, своєчасної і неупередженої, інформації про суспільно значущі події в Україні та світі.

Нагадаємо, 19 травня Верховна Рада 19 травня ухвалила в цілому законопроєкт №2521 «Про внесення змін до Закону України «Про систему іномовлення України» (щодо програмної політики та території розповсюдження)».