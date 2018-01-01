  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
    Політика

    Гройсман анонсував будівництво швидкісної залізничної лінії між Києвом та аеропортом «Бориспіль»

    У столиці з’явиться нова залізнична лінія
    Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що Київ та аеропорт «Бориспіль» з'єднають швидкісною залізничною лінією. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Facebook. «Уряд підтримав будівництво лінії швидкісного залізничного сполучення з аеропортом «Бориспіль». Будівництво маємо почати не пізніше
    • Сьогодні, 12:58
    • Розсилка

    У столиці з’явиться нова залізнична лінія

    Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що Київ та аеропорт «Бориспіль» з'єднають швидкісною залізничною лінією. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

    «Уряд підтримав будівництво лінії швидкісного залізничного сполучення з аеропортом «Бориспіль». Будівництво маємо почати не пізніше 1 червня, завершити - у грудні 2018 року», – повідомив голова уряду.

    За словами Гройсмана, дістатися до аеропорту на потязі з Києва можна буде за 35 хвилин. Вартість квитка - 80-120 грн.

    Також це прокоментував міністр інфраструктури та транспорту Володимир Омелян на свої сторінці у соцмережі Facebook.

    «До кінця 2018 року Київ отримає якісне, швидке і недороге залізничне сполучення з летовищем «Бориспіль». Оскільки ми очікуємо значне зростання пасажирського трафіку в головних повітряних воротах України за рахунок сегменту бюджетних авіакомпаній, ця ініціатива Володимира Гройсмана дуже на часі! Тепер усією урядовою командою працюємо над її втіленням!», - написав міністр.

    Володимир Гройсман Київ Аеропорт Бориспіль будівництво аеропорт Facebook
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ