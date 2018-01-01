Гройсман анонсував будівництво швидкісної залізничної лінії між Києвом та аеропортом «Бориспіль»
- Сьогодні, 12:58
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У столиці з’явиться нова залізнична лінія
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що Київ та аеропорт «Бориспіль» з'єднають швидкісною залізничною лінією. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Facebook.
«Уряд підтримав будівництво лінії швидкісного залізничного сполучення з аеропортом «Бориспіль». Будівництво маємо почати не пізніше 1 червня, завершити - у грудні 2018 року», – повідомив голова уряду.
За словами Гройсмана, дістатися до аеропорту на потязі з Києва можна буде за 35 хвилин. Вартість квитка - 80-120 грн.
Також це прокоментував міністр інфраструктури та транспорту Володимир Омелян на свої сторінці у соцмережі Facebook.
«До кінця 2018 року Київ отримає якісне, швидке і недороге залізничне сполучення з летовищем «Бориспіль». Оскільки ми очікуємо значне зростання пасажирського трафіку в головних повітряних воротах України за рахунок сегменту бюджетних авіакомпаній, ця ініціатива Володимира Гройсмана дуже на часі! Тепер усією урядовою командою працюємо над її втіленням!», - написав міністр.