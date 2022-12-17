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Генерал США оцінив імовірність нового наступу росіян на Київ

Надія Карбунар
glavcom.ua
Генерал США оцінив імовірність нового наступу росіян на Київ
Ходжес сумнівається, що Росія зможе зібрати сили для нового наступу
фото з відкритих джерел

Окупанти не зможуть якісно підготувати війська для нового великого наступу на Україну

Новий наступ Росії на Київ у січні-лютому 2023 року навряд чи буде можливим через провальну підготовку окупантів, вважає колишній командувач Сухопутних сил США у Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес. Свою думку американський генерал у відставці написав у Twitter.

Він нагадав, що остання часткова мобілізація в Росії провалилася, а тому вважає, що окупанти не зможуть якісно підготувати війська для нового великого наступу на Україну.

«Я сумніваюся, що Росія зможе зібрати сили такого розміру за цей час, тим паче належної якості», – написав Годжес.

Ексгенерал США додав, що перебільшення потенціалу нових російських наступальних операцій грає на користь тим, хто шукає відмовки, щоб збройно не підтримувати Україну.

Як відомо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вважає, що росіяни готують близько 200 тис. нових солдатів, аби знову піти на Київ. Про це Залужний заявив в інтерв’ю The Economist.

Раніше Бен Ходжес спрогнозував, коли ЗСУ звільнять Крим. Збройні сили України завдаватимуть ударів по позиціях російських загарбників до лютого. Це створить умови для проведення операції зі звільнення Криму.

Нагадаємо, триває 297-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах понад двадцяти населених пунктів, в тому числі: Площанка, Червонопопівка, Білогорівка Луганської області; Бахмут, Опитне, Зеленопілля, Андріївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області. 

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Теги: Бахмут втрати звільнення Міноборони мобілізація наступ окупанти росія росіяни

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