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Контрнаступ триватиме до лютого: генерал США спрогнозував, коли ЗСУ звільнять Крим

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Контрнаступ триватиме до лютого: генерал США спрогнозував, коли ЗСУ звільнять Крим
фото з відкритих джерел

Генерал Ходжес: «Я очікую, що вони звільнять Крим до серпня»

Збройні сили України завдаватимуть ударів по позиціях російських загарбників до лютого. Це створить умови для проведення операції зі звільнення Криму. Про це заявив колишній командувач військами США в Європі генерал у відставці Бен Ходжес.

«Український Генштаб продовжить нанесення ударів по штабу РФ і лініях зв'язку (логістиці) протягом наступних кількох тижнів», – йдеться в повідомленні.

Ходжес вважає, що так триватиме до лютого і створить умови для вирішального етапу кампанії - звільнення Криму. «Я очікую, що вони звільнять Крим до серпня», – додав Ходжес.

Нагадаємо, триває 292-га доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах Стельмахівки, Макіївки і Серебрянського лісництва Луганської області та Верхньокам’янського, Білогорівки, Соледара, Юр’ївки, Красногорівки, Мар’їнки, Новомихайлівки та Времівки Донецької області. 

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Теги: Крим війна звільнення Генштаб

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