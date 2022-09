Голова Євроради закликав призупинити членство Росії в Радбезі ООН

Членство Росії у Раді безпеки ООН слід призупинити через її невиправдану агресію проти України. Про це повідомив голова Європейської Ради Шарль Мішель.



«Коли постійний член Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй починає неспровоковану та невиправдану війну, війну, засуджену Генеральною Асамблеєю ООН, призупинення його членства у Раді Безпеки повинно бути автоматичним», - сказав він.

Мішель додав, що використання права вето має бути винятком, а зараз це стало правилом. На його думку, це потрібно змінювати.

When a permanent member of the United Nations Security Council starts an unprovoked and unjustifiable war, a war condemned by the UN General Assembly, its suspension from the Security Council should be automatic.#UNGA #UNGA77 pic.twitter.com/aJgt7DV5H1