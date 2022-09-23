Головна Країна Політика
search button user button menu button

Голова Євроради закликав призупинити членство Росії в Радбезі ООН

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Голова Євроради закликав призупинити членство Росії в Радбезі ООН
фото з відкритих джерел

Використання права вето має бути винятком, а зараз це стало правилом

Членство Росії у Раді безпеки ООН слід призупинити через її невиправдану агресію проти України. Про це повідомив голова Європейської Ради Шарль Мішель.

«Коли постійний член Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй починає неспровоковану та невиправдану війну, війну, засуджену Генеральною Асамблеєю ООН, призупинення його членства у Раді Безпеки повинно бути автоматичним», - сказав він.

Мішель додав, що використання права вето має бути винятком, а зараз це стало правилом. На його думку, це потрібно змінювати.

Зазначимо, що п’ять постійних членів Радбезу ООН - Китай, США, Франція, Британія і Росія - мають право вето на резолюції, які є обов’язковими для виконання державами-членами.

Як повідомлялося раніше, президент Франції Еммануель Макрон закликав обмежити використання права вето у Радбезі ООН.

Теги: Китай президент росія Франція

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Скріншот відео
Ален Делон в інтерв’ю з Зеленським: Я ніколи не буду таким, як ви
Вчора, 23:14
Макеєв має вступити на посаду 15 жовтня.
Зеленський призначив нового посла України в Німеччині
Вчора, 18:36
Перша леді вибрала для події стильний монохромний образ
Олена Зеленська презентувала благодійну фундацію у Нью-Йорку (фото)  
Вчора, 14:59

Політика

Недолугі виправдання: Зеленський відреагував на виступ Росії на Генасамблеї ООН
Недолугі виправдання: Зеленський відреагував на виступ Росії на Генасамблеї ООН
Голова Євроради закликав призупинити членство Росії в Радбезі ООН
Голова Євроради закликав призупинити членство Росії в Радбезі ООН
Є просте прохання: Зеленський пояснив, що робити українцям на окупованих територіях
Є просте прохання: Зеленський пояснив, що робити українцям на окупованих територіях
Україна позбавила посла Ірану акредитації через поставки дронів РФ
Україна позбавила посла Ірану акредитації через поставки дронів РФ
Зеленський утворив 20 військових адміністрацій на Луганщині
Зеленський утворив 20 військових адміністрацій на Луганщині
«Референдум» на Херсонщині: окупанти повідомили, як проходять «вибори»
«Референдум» на Херсонщині: окупанти повідомили, як проходять «вибори»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
133K
СБУ визнала небезпеку видачі Медведчука Путіну
125K
Аналітики ISW дали прогноз, до чого призведе жорсткий підхід Кремля до мобілізації
112K
Зганяють людей на вулиці під музику. Як проходять «референдуми» в окупації
104K
Відмова Кадирова від мобілізації: чому це обернеться катастрофою для Росії
103K
Герой «Азовсталі» звернувся до українців із проханням
91K
ЗСУ поранили російського генерала і ліквідували понад 300 рашистів – Генштаб

Новини

ЗСУ поранили російського генерала і ліквідували понад 300 рашистів – Генштаб
Вчора, 07:09
Часу обмаль. Порошенко в ефірі Sky News назвав швидкі рішення, які зупинять Путіна
22 вересня, 13:05
За добу ЗСУ знищили понад 70 ворожих об’єктів – Генштаб
22 вересня, 07:06
Порошенко побачив схожість Путіна з однією твариною (відео)
21 вересня, 16:42
ЗСУ знищили комендатуру окупантів у Сватовому і відбили дев’ять атак
21 вересня, 06:59
Резерви закінчуються: Росія жене на війну викладачів військових училищ
20 вересня, 07:12

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту