Мін'юст може не продовжити контракт з директором КНДІСЕ Рувіним: причина

Олександр Рувін керує Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз із 2011 року

Міністерство юстиції може не продовжити контракт із директором Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ) Олександром Рувіним після його завершення 1 січня 2025 року. Причиною може стати підтвердження інформації про наявність у нього ізраїльського громадянства. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

За даними журналістів, перед отриманням допуску до державної таємниці в СБУ Рувін вказав в анкеті, що має ізраїльське громадянство. На запитання про іноземне громадянство він спочатку заявив, що «давно його вже немає», а згодом уточнив, що «його і не особливо було», пояснивши це як посвідку на постійне проживання.

У цій анкеті Рувін також зазначив, що ізраїльське громадянство має його дружина, діти та батьки. Про допуск до держтаємниці відповів, що це питання варто задавати не йому, а «тому, хто надає».

В СБУ повідомили, що «вказана особа пройшла перевірку, передбачену законом України «Про державну таємницю», і отримала допуск до державної таємниці, надавши свої установочні дані для його оформлення згідно з вимогами чинного законодавства».

У Міністерстві юстиції, якому підпорядковується КНДІСЕ, заявили, що «допуск до державної таємниці для Рувіна у них не оформлювався», а документи, які б підтверджували іноземне громадянство, у матеріалах особової справи директора КНДІСЕ «відсутні».

«У разі надходження офіційної інформації (від компетентних органів) про інше громадянство Олександра Рувіна, буде розглянуто питання щодо його звільнення (непродовження з ним контракту)», – повідомили у Мін’юсті.

Водночас співрозмовники журналістів в СБУ пояснюють:

«Підставою для відмови у допуску до держтаємниці, згідно з чинним законодавством, є, зокрема, подання недостовірної інформації, у, тому числі, щодо громадянства іншої держави. Це питання, яке досі не врегульовано і потребує змін у законодавстві, щоб в подальшому ми мали право ухвалювати рішення про надання чи відмову до допуску до держтаємниці, якщо особа має іноземне громадянство. Наразі у ВР розглядається законопроєкт, який може стати для цього підґрунтям».

Як відомо, Олександр Рувін керує Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз із 2011 року.