У Луганська знову «бавовна»: в окупантів паніка

Вибухи в окупованому Луганську гримлять другий день поспіль

У суботу, 13 травня, вранці в окупованому Луганську прогримів новий вибух. Про це повідомляють телеграм-канали і російські ЗМІ.

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Над містом піднімається густий стовп диму.

Наразі в Луганську лунає повітряна тривога.

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Вибух стався у смт Ювілейний, передмістя Луганська. Є інформація, що прилетіло в колишній інститут МВС (ЛАВС).

Пропагандистські ЗМІ вже повідомили, що Луганськ обстріляли «українські силовики».

Нагадаємо, 12 травня у тимчасово окупованому Луганську теж сталася «бавовна». Місцеві жителі почули гучні вибухи, після чого почав підніматись чорний дим.

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Приліт був у район підприємства «Поліпак», розташованого на території території колишнього Машинобудівного заводу.

Російські загарбники заявили, що внаслідок вибуху в окупованому Луганську отримав поранення депутат Держдуми РФ Віктор Водолацький.