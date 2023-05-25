Окупанти завдають ударів по Харкову та області

Місцевим жителям слід негайно перейти в укриття

У ніч на 25 травня росіяни вчергове обстріляли місто Харків і область. Про це повідомив голова Харківської військової адміністрації Олег Синєгубов

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«Увага! Жителі Харкова і області, окупанти знову завдають ударів! Не ігноруйте сигналів тривоги. Залишайтеся в укриттях!», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у нічя проти 24 травня окупанти атакували Харківщину. Рятувальники гасили пожежі у Великобурлуцькій громаді. У с. Плоске Куп’янського району внаслідок обстрілу горіло приміщення школи, також внаслідок обстрілу горіли офісні приміщення адміністративної будівлі та Будинок культури.

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До слова, минулої доби у російському місті Бєлгород на проїжджу частину впав вибуховий пристрій. Інцидент стався неподалік залізничного вокзалу. Місцева влада заявила про безпілотник, який скинув вибухівку прямо на дорогу, і на неї наїхала машина.