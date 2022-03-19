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    Події в Україні

    У Миколаєві з-під завалів казарми витягли 50 тіл загиблих, та одного живого – ЗМІ

    Рашисти підло&nbsp;вразили захисників нескореного міста - У Миколаєві з-під завалів казарми витягли 50 тіл загиблих, та одного живого – ЗМІ
    Рашисти підло вразили захисників нескореного міста
    фото: Київ Оперативний

    Рятувальники розбирали завали після ракетного удару росіян по військовій частині

    З-під завалів військової казарми в Миколаєві, зруйнованій внаслідок ракетного удару 18 березня, дістали не менше 50 тіл загиблих, повідомляють ВВС та AFP.

    «Щонайменше 50 тіл знайдено, але ми не знаємо, скільки ще знаходиться під завалами», – сказав агентству AFP 22-річний співробітник Державної служби надзвичайних ситуацій Ураїни.

    За його словами, в п'ятницю на базі спали «не менше 200» солдатів, коли вдарили ракети.

    Джерело повідомило BBC, що щонайменше 57 людей перебувають на лікуванні в трьох окремих лікарнях.

    Водночас «Нью-Йорк Таймз» повідомляє, що в суботу з-під завалів цієї казарми врятували українського військового. Чоловік 30 годин пролежав під завалами.

    Нагадаємо, окупанти обстріляли Миколаїв «Калібрами»: є жертви.

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    Теги: росія окупанти війна обстріл Миколаїв військові бомбардування Україна окупація #stoprussia
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    У Миколаєві з-під завалів казарми витягли 50 тіл загиблих, та одного живого – ЗМІ