У Миколаєві з-під завалів казарми витягли 50 тіл загиблих, та одного живого – ЗМІ

Рятувальники розбирали завали після ракетного удару росіян по військовій частині

З-під завалів військової казарми в Миколаєві, зруйнованій внаслідок ракетного удару 18 березня, дістали не менше 50 тіл загиблих, повідомляють ВВС та AFP.

«Щонайменше 50 тіл знайдено, але ми не знаємо, скільки ще знаходиться під завалами», – сказав агентству AFP 22-річний співробітник Державної служби надзвичайних ситуацій Ураїни.

За його словами, в п'ятницю на базі спали «не менше 200» солдатів, коли вдарили ракети.

Джерело повідомило BBC, що щонайменше 57 людей перебувають на лікуванні в трьох окремих лікарнях.

Водночас «Нью-Йорк Таймз» повідомляє, що в суботу з-під завалів цієї казарми врятували українського військового. Чоловік 30 годин пролежав під завалами.

A Ukrainian soldier was rescued on Saturday from the debris of a military facility that was destroyed by Russian rockets in Mykolaiv. More than 40 others were killed. The man was buried in the rubble for 30 hours. https://t.co/B2sJTLkpZu pic.twitter.com/Dvq7vPoVZA — The New York Times (@nytimes) March 19, 2022

Нагадаємо, окупанти обстріляли Миколаїв «Калібрами»: є жертви.

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