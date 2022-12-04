Головне за ніч: Макрон вибиває гарантії безпеки для РФ та плани Путіна щодо України

Лідер Франції переконаний, що Путін боїться наближення НАТО до кордонів Росії

«Главком» зібрав головні новини ночі 4 грудня. Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що Захід повинен розглянути, як задовольнити потребу Росії в гарантіях безпеки, а також Володимир Путін може на деякий час зменшити апетити щодо цілей війни в Україні.

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Макрон заявив, що Росія повинна отримати гарантії безпеки

Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що Захід повинен розглянути, як задовольнити потребу Росії в гарантіях безпеки, якщо президент Володимир Путін погодиться на переговори про припинення війни в Україні.

Макрон сказав, що Європа повинна підготувати свою майбутню архітектуру безпеки.

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«Це означає, що одним з важливих питань, які ми повинні вирішити – як завжди говорив президент Путін – є страх, що НАТО наближається до його дверей, і розгортання озброєнь, які можуть загрожувати Росії», – сказав Макрон.

«Ця тема буде частиною теми миру, тому ми повинні підготувати, що ми готові зробити, як ми захищаємо наших союзників і держави-члени, і як дати гарантії Росії в той день, коли вона повернеться за стіл переговорів», – сказав Макрон.

Зеленський розкритикував ліміт цін на нафту РФ

Не можна назвати серйозним рішення про запровадження ліміту цін на російську нафту, яке є цілком комфортним для бюджету країни-терориста.

«Завершилася, на жаль, без серйозних рішень у світі дискусія щодо прайскепів, тобто щодо обмеження експортної ціни російської нафти, тому що не назвеш серйозним рішення встановити таку межу для російських цін, яка цілком комфортна для бюджету держави-терориста», – зазначив Зеленський. .

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За його словами, Росія завдала колосальних збитків усім державам світу дестабілізацією енергоринку, а світ ніяк не може зважитися на її енергетичне роззброєння. Це слабка позиція. І лише питання часу, коли все одно доведеться вводити сильніші інструменти.

«Якщо запровадити обмеження російської нафти в 60 доларів замість 30, про які говорили Польща та країни Балтії, то російський бюджет отримає на рік близько $100 млрд. Ці гроші підуть не лише на війну і не лише на подальше спонсорування Росією інших, інших терористичних режимів та організацій. Ці гроші підуть і на подальшу дестабілізацію саме тих країн, які зараз намагаються уникнути серйозних рішень», – додав президент України.

Якою буде війна в Україні взимку

Темпи ведення бойових дій в Україні будуть знижені найближчими місяцями. Таку заяву зробила директор Національної розвідки США Евріл Хейнс на щорічному Форумі національної оборони у Каліфорнії.

Вона зауважила, що розвідка вже бачить темпи зниження ведення боїв, проте не бачить зниження «волі українських сил опору».

«Ми очікуємо, що спостерігатимемо це і в найближчі місяці», – наголосила вона.

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Хейнс додала, що питання полягає в тому, якою буде ситуація на фронті після завершення зимового періоду.

Путін може змінити терміни повної окупації України

Російський диктатор Володимир Путін здивований провалом своєї армії в Україні й може на деякий час зменшити апетити щодо цілей війни. Водночас він не відмовиться від планів щодо захоплення країни у довгостроковій перспективі. Про це заявила директорка Національної розвідки США Евріл Гейнс.

За її словами, нині керівництво Росії може скоротити короткострокові цілі в Україні, щоб повернутися до захоплення країни пізніше. Гейнс каже, що держава-терорист швидко вичерпує свої військові запаси.

Так, Путін уже знає про проблеми, з якими зіштовхнулися його військові на українському фронті. Проте невідомо, чи має він повну картину стану своїх збройних сил.

«Ми бачимо брак боєприпасів, морального духу, проблеми із постачанням, логістикою», – пояснила глава американської нацрозвідки.