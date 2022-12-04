Макрон анонсував розмову із Зеленським перед дзвінком Путіну

Еммануель Макрон планує поговорити з президентом США Байденом, Володимиром Зеленським та лідером РФ Володимиром Путіним

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що поговорить з українським лідером Володимиром Зеленським перед телефонною розмовою з главою Кремля Володимиром Путіним. Про це повідомляє Parisien.

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За його словами, у неділю заплановано дзвінок з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі.

«Я чекав можливості детально обговорити все з президентом Джо Байденом перед розмовою з Путіним. Також я чекав на розмову і з гендиректором МАГАТЕ, з яким я знову поговорю цієї неділі. І, звичайно ж, як я завжди робив, спочатку я повинен поговорити з президентом Зеленським», – сказав Макрон.

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Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон вважає, що Захід повинен розглянути, як задовольнити потребу Росії в гарантіях безпеки, якщо президент Володимир Путін погодиться на переговори про припинення війни в Україні.

Також Макрон назвав дві причини, через які Франція припинить постачання зброї в Україну.

Раніше Вікторія Нуланд пояснила, чому армія Путіна програє біля Бахмута.