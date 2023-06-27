Роковини ракетного удару по Кременчуку. Як це було (фото, відео)

В роковини Кременчуцької трагедії РФ повторно вдарила по Полтавщині

27 червня 2022 року о 15:51 росіяни надзвуковою протикорабельною ракетою Х-22 вдарили по торговому центрі «Амстор», що знаходиться в місті Кременчук Полтавської області. Тоді внаслідок атаки РФ загинуло 22 людей, а ще понад 60 – постраждали.

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27 червня 2022 року росіяни надзвуковою протикорабельною ракетою Х-22 вдарили по ТЦ «Амстор» фото: Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

Російські загарбники навмисно вчинили цей терористичний акт, а потім брехали про міфічні «бази НАТО, найманців та нацистів». Про це свідчили записи із камер відеоспостереження.

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Володимир Зеленський тоді назвав удар по ТРЦ «одним з найбільш зухвалих терактів в історії Європи».

Сьогодні, 27 червня, вже у 2023 році, в роковини трагедії РФ повторно вдарила по Полтавщині та довела, що вона насправді гідна звання «країни-терористки». Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону повідомив, що «рік тому така ж ракета у Кременчуці влучила, куди сьогодні й полетіла».

Цього разу ракета не завдала значних руйнувань. За словами голови Полтавської ОВА Дмитра Луніна, росіяни поцілили у дачний кооператив.

За попередньою інформацією, жертв немає. Також немає влучань в об'єкти критичної інфраструктури.

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Нагадаємо, сьогодні, 27 червня, у Кременчуці на Полтавщині під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Минулого року російські війська завдали ракетного удару по Кременчуку Полтавська область. Одна з ракет влучила в торгово-розважальний центр, в результаті є загиблі і поранені.