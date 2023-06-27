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Роковини ракетного удару по Кременчуку. Як це було (фото, відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Роковини ракетного удару по Кременчуку. Як це було (фото, відео)
27 червня 2022 року росіяни надзвуковою протикорабельною ракетою Х-22 вдарили по ТЦ «Амстор»
фото: Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

В роковини Кременчуцької трагедії РФ повторно вдарила по Полтавщині

27 червня 2022 року о 15:51 росіяни надзвуковою протикорабельною ракетою Х-22 вдарили по торговому центрі «Амстор», що знаходиться в місті Кременчук Полтавської області. Тоді внаслідок атаки РФ загинуло 22 людей, а ще понад 60 – постраждали.

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27 червня 2022 року росіяни надзвуковою протикорабельною ракетою Х-22 вдарили по ТЦ «Амстор»
фото: Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

Російські загарбники навмисно вчинили цей терористичний акт, а потім брехали про міфічні «бази НАТО, найманців та нацистів». Про це свідчили записи із камер відеоспостереження.

Володимир Зеленський тоді назвав удар по ТРЦ «одним з найбільш зухвалих терактів в історії Європи».

Сьогодні, 27 червня, вже у 2023 році, в роковини трагедії РФ повторно вдарила по Полтавщині та довела, що вона насправді гідна звання «країни-терористки». Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону повідомив, що «рік тому така ж ракета у Кременчуці влучила, куди сьогодні й полетіла».

Цього разу ракета не завдала значних руйнувань. За словами голови Полтавської ОВА Дмитра Луніна, росіяни поцілили у дачний кооператив.
За попередньою інформацією, жертв немає. Також немає влучань в об'єкти критичної інфраструктури.

Нагадаємо, сьогодні, 27 червня, у Кременчуці на Полтавщині під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Минулого року російські війська завдали ракетного удару по Кременчуку Полтавська область. Одна з ракет влучила в торгово-розважальний центр, в результаті є загиблі і поранені. 

Теги: трагедія росія Кременчук російська ракета

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