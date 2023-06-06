США мають докази причетності РФ до підриву Каховської дамби – NBC

Очікується, що частина американських розвідувальних даних, пов’язана з інцидентом, може бути розсекречена вже у вівторок

Сполучені Штати Америки перевіряють обставини підриву Каховської гідроелектростанції на півдні України, але мають дані розвідки, що до цього причетна Росія. Про це повідомив американський телеканал NBC News із посиланням на два американські й одне західне джерело.

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Як зазначається, адміністрація президента США має розвідувальні дані, які схиляють до того, що Росія є винуватцем підриву дамби Каховської ГЕС.

Очікується, що частина американських розвідувальних даних, пов’язана з інцидентом, може бути розсекречена вже у вівторок.

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Вашингтон поки офіційно не коментував підрив Каховської ГЕС. Представник адміністрації Байдена в коментарі ЗМІ повідомив, що США «дуже стурбовані» повідомленням і намагаються дізнатися більше про потенційний вплив від цього.

Нагадаємо, у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення.

Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.