У Росії почалася нова війна – розвідка

У РФ відкрита війна між так званими «вежами» Кремля

після останніх подій у «верхівці» РФ розуміють, що Путін слабкий

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Черняк заявив про початок у Росії війни між силовиками. А саме між Міноборони та ФСБ. Про це передає «РБК-Україна».

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Черняк уточнив, що внаслідок цього протистояння може статися фізичне знищення – такого варіанту виключати не варто.

«За нашими оцінками, це вже відкрита війна між так званими «вежами» Кремля, в результаті якої будуть фізичні знищення представників конкуруючих сторін», – сказав Черняк.

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Зазначається, що після останніх подій у «верхівці» РФ розуміють, що диктатор Володимир Путін слабкий. Тож там тепер кожен намагається здобути собі владу.

«Путін уже не може це контролювати і тримати баланс. ФСБ і Міноборони Росії розуміють, що це для них шанс здобути певну політичну перемогу», – зазначив Черняк.

Нагадаємо, триває 491-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби російські окупанти завдали удару іранськими ударними дронами Shahed. Сили протиповітряної оборони знищили шість безпілотників. Крім того, ворог завдав два ракетні та 50 авіаційних ударів, здійснив 52 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Окрім зруйнованої інфраструктури, постраждали мирні люди.