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Головний сервісний центр МВС проведе чистку кадрів після розслідування журналістів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Головний сервісний центр МВС проведе чистку кадрів після розслідування журналістів
У Головному сервісному центрі МВС розпочалося перезавантаження робочих процесів
фото з відкритих джерел

МВС звернулося до НАЗК з проханням провести ретельний моніторинг способу життя осіб, які фігурували в журналістському розслідуванні

Головний сервісний центр Міністерства внутрішніх справ отримає нову команду управлінців. Це сталося після того, як журналісти Bihus.Info випустили розслідування про роботу найбільшого сервісного центру в Україні. Про це повідомляє пресслужба МВС.

Міністерство внутрішніх справ України анонсувало масштабне «перезавантаження» робочих процесів у своїх підрозділах. У Головному сервісному центрі планують провести позапланову службову перевірку.

«Щодо керівництва та посадовців ТСЦ № 8041 у м. Києві. МВС звернулося до НАЗК з проханням провести ретельний моніторинг способу життя осіб, які фігурували в журналістському розслідуванні», – йдеться у повідомленні.

МВС створило робочу групу для вдосконалення цифрових сервісів, яку очолює заступник міністра Леонід Тимченко. Головним завданням групи є усунення проблем у роботі електронної черги для отримання послуг у сервісних центрах. Надалі всі процеси планується повністю перевести в цифровий формат.

Як відомо, 4 грудня редакція Bihus.info опублікували розслідування, у якому дослідили роботу найбільшого сервісного центру в Україні. Журналісти з’ясували, що багато працівників, зокрема й очільник, користуються автомобілями та квартирами, які на них не задекларовані.

За даними журналістів, очолює сервісний центр з 2022 року Олександр Бойко, який раніше працював у Чернівцях. Його декларація є досить «скромною»: він орендує квартиру в Києві, а їде на десятирічному батьковому Toyota Land Cruiser. Проте журналісти знайшли сторінку в Instagram його дружини, де вона показує дорогі автомобілі, яких немає в деклараціях. Зокрема, це BMW X3, електрокари Volkswagen ID.4 та BMW IX3.

Нагадаємо, з початку 2024 року сервісні центри МВС провели 2 008 774 реєстраційних операцій з транспортними засобами. З них вперше зареєстровано на території України – 120 319 нових автомобілів, що були придбані в автосалонах та 224 551 вживаних, які ввезені з-за кордону. Внутрішні перереєстрації перевищили півтора мільйона операцій.

До слова, з 6 листопада сервісні центри Міністерства внутрішніх справ повернули замовлення на виготовлення індивідуальних номерних знаків.

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Теги: МВС журналіст розслідування Київ кадрові зміни

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