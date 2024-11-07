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МВС відновило популярну послугу для водіїв

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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МВС відновило популярну послугу для водіїв
Послуга із виготовлення індивідуальних номерних знаків надається у строк до 40 днів
фото з відкритих джерел

Цього року було розроблено та виготовлено 11 244 комплектів макетів індивідуальних номерних знаків

З 6 листопада сервісні центри Міністерства внутрішніх справ повернули замовлення на виготовлення індивідуальних номерних знаків. Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.

З початку року було розроблено та виготовлено 11 244 комплектів макетів. 10 902 з них замовлено через Кабінет водія.

Індивідуальний номерний знак – це додаток до номерного знаку державної реєстрації транспортного засобу за індивідуальним замовленням власника. Напис є унікальним та не може повторюватись.

Номерний знак для легкових авто може містити від трьох до восьми символів – від трьох до восьми літер чи від трьох до семи літер і цифр. А напис для мотоциклів – від трьох до шести символів – від двох до п’яти літер і цифр. Індивідуальний номерний знак має містити не менше ніж дві літери.

Послуга із виготовлення індивідуальних номерних знаків надається у строк до 40 днів, її вартість становить:

  • номерний знак для легкових авто – 340,02 грн;
  • номерний знак для мотоциклів – 154,80 грн;
  • три символи (мінімальне замовлення) – 300 грн;
  • кожний наступний (до восьми символів) – 90 грн;
  • графічний елемент – 500 грн.

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ дало дозвіл приватним компаніям виробляти номерні знаки для автомобілів.

До слова, у жовтні український автопарк поповнили 16,3 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Це найменша в цьому році кількість реєстрацій імпортованих авто з пробігом за місяць.

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Теги: автомобіль МВС водій

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