Росія позбавлятиме громадянства тих, хто не склав військову присягу

Пропозиція ввести обов'язкову присягу під час отримання російського громадянства була зроблена Путіним влітку 2017 року

Положення указу не поширюються на тих, хто отримав російське громадянство до 1 вересня 2017 року

Міністерство внутрішніх справ Росії відсьогодні починає позбавляти статусу громадянина РФ осіб, які отримали російське громадянство, але не пройшли процедури військової присяги. Про це повідомляє пропагандистське видання ТАСС.

Зазначається, що 22 листопада закінчився термін для складання присяги цієї категорії громадян.

«З 23 листопада 2024 року такі особи будуть вважатися такими, що не набули громадянства Росії, а рішення про прийняття їх у російське громадянство стануть недійсними», – заявили в МВС.

Водночас положення указу не поширюються на тих, хто отримав російське громадянство до 1 вересня 2017 року, коли набрав чинності обов'язок складати присягу, або був звільнений від неї на момент отримання громадянства.

Пропозиція ввести обов'язкову присягу під час отримання російського громадянства була зроблена російським диктатором Володимиром Путіним влітку 2017 року. Процедура передбачала прочитання тексту та підпис на бланку. В останньому президентському документі було сказано про необхідність тих, хто отримав громадянство, прийняти присягу протягом року.

Нагадаємо, у Росії триває стрімке падіння національної валюти – рубль суттєво втрачає позиції щодо долара та євро. Про це свідчить дані ресурсу Investing. Згідно з даними сайту, курс рубля досяг нового мінімуму, перевищивши позначки 102 рублі за долар США та 107 рублів за євро.