Справа Гринкевичів: перші подробиці провадження з зали суду

У реєстраційних матеріалах провадження проти Гринкевича-старшого не виявилося факту передачі хабаря

У справі за обвинуваченням львівського підприємця Ігоря Гринкевича у нібито передачі хабаря посадовцю ДБР завершилося досудове розслідування та розпочалися судові слухання. На першому засіданні Шевченківського райсуду 26 листопада стало відомо про те, що провадження проти Гринкевича під час реєстрації не містило факту передачі хабаря.

На цьому під час виступу наголошував й адвокат підозрюваного, спираючись на витяги з ЄРДР. Так, із залу суду стало відомо про те, що згідно з обвинувальним актом ДБР, Гринкевич звинувачений в «наданні службовій особі неправомірної вигоди». Водночас ЄРДР таких відомостей не містить.

«В матеріалах справи є витяг, датований 26 грудня 2023 року, в якому зазначено, що 25 грудня 23 року о 14 годині 8 хв 44 сек до ЄРДР були внесені відомості про кримінальне правопорушення з кваліфікацією ч. 3 ст. 369 ККУ і фабула: «за фактом можливої пропозиції громадянином України Гринкевичем Ігорем Володимировичем заступнику керівника відділу Головного слідчого управління Бруссо Костянтину Мирославовичу неправомірної вигоди. В цей же день був внесений другий епізод о 14 годині 12 хвилин 18 сек за ч. 1 ст. 365, ч. 4 ст. 27», – зацитував адвокат.

Відповідно, в той час, як обвинувачення складено з кваліфікацією «надання неправомірної вигоди», сам злочин слідчими був зареєстрований за іншою кваліфікацією – «можлива пропозиція». Окрім того, що це два різні злочини, які мали б реєструватися окремо з певною часовою логікою, слідчий ДБР ще й ототожнив «поняття про внесення відомостей про злочин в ЄРДР з поняттям зміна фабули в ЄРДР», підкреслював захисник Ігоря Гринкевича.

Загалом, з виступів адвоката і прокурора стало відомо, що факту передачі хабаря у справі Ігоря Гринкевича дійсно не зафіксовано, адже сторона обвинувачення заяви адвоката з цього приводу так і не спростувала.

«Пропозиція і надання неправомірної вигоди являються різними кримінальними правопорушеннями і відрізняються об'єктивною стороною складу злочину. Тому зараз ми маємо ситуацію, коли обвинувальний акт пішов «за фактом надання неправомірної вигоди», а реєстрацію правопорушення «за фактом пропозиції». Тобто, фактично ми маємо кримінальне правопорушення, яке не зареєстроване в ЄРДР з усіма наслідками цього, які полягають в тому, що всі докази по справі є недопустимими», – пояснив юрист.

Крім того, захист Ігоря Гринкевича інформував суд про порушення підслідності у його справі, оскільки, згідно з вимогами КПК відповідне провадження «про неправомірну вигоду» мало б розслідувати НАБУ.

«Провадження підслідне НАБУ, якщо розмір предмета злочину або завданої ним шкоди в 500 і більше разів перевищує розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленої законом на час вчинення злочину», – аргументував адвокат.

З яких причин провадження так і не було передано для розслідування детективам НАБУ присутня в засіданні прокурорка не пояснювала. Під час засідання суду від 26 листопада вперше прозвучало прізвище посадовця ДБР, з яким Ігор Гринкевич нібито спілкувався про хабар.

Бруссо Костянтин Мирославович, згідно публічних відомостей з його декларацій, станом на березень поточного року все ще обіймав посаду заступника керівника відділу Головного слідчого управління.

Також з декларації слідує, що його дружина під час війни придбала нову квартиру, площею 78.8 м кв, за понад півтора мільйона гривень. Родина Бруссо має дві автівки, на одній з яких – LAND CRUISER – їздить посадовець ДБР, та записана вона на його дружину. За 2023 рік у ДБР Бруссо заробив понад 1,3 млн грн.