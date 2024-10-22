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Українці зареєстрували два мільйони автомобілів за рік

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
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Українці зареєстрували два мільйони автомобілів за рік
Понад 2 млн реєстраційних операцій із транспортними засобами здійснили сервісні центри МВС
фото з відкритих джерел

Серед автовласників спостерігається попит на перереєстрацію транспортних засобів за договором купівлі-продажу

З початку 2024 року сервісні центри МВС провели 2 008 774 реєстраційних операцій з транспортними засобами. З них вперше зареєстровано на території України – 120 319 нових автомобілів, що були придбані в автосалонах та 224 551 вживаних, які ввезені з-за кордону. Внутрішні перереєстрації перевищили півтора мільйона операцій. Про це пише пресслужба МВС.

Шалений попит на внутрішні перереєстрації був викликаний у тому числі законодавчими змінами. Зараз якщо на одну особу зареєстровано більше одного транспортного засобу то «зайвий» автомобіль може бути вилучено на потреби армії.

Серед автовласників спостерігається попит на перереєстрацію транспортних засобів за договором купівлі-продажу. Продаж автомобіля можливо здійснити в будь-якому зручному сервісному центрі МВС.

Продавець та покупець мають підготувати з собою пакет документів:

  • паспорт громадянина України з відміткою про місце реєстрації або посвідка на тимчасове чи постійне проживання;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків;
  • свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (у продавця).

Якщо одна зі сторін не має можливості особисто приїхати до сервісного центру МВС, вона може надати нотаріально оформлену довіреність іншій особі, яка представлятиме її інтереси в сервісному центрі МВС.

Для отримання реєстраційних послуг з транспортними засобами, необхідно отримати талон попереднього запису. Для цього потрібно скористатись функціоналом Е-запис. Також талон доступний в терміналі, який розташований у приміщенні сервісного центру МВС.

Нагадаємо, що застосунок «Київ Цифровий» додав інтерактивні сповіщення, які дають змогу контролювати час паркування навіть при заблокованому екрані.

Раніше застосунок «Київ Цифровий» тестував нову функцію – оплата проїзду в наземному громадському транспорті без валідатора.

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Теги: МВС статистика автомобіль

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