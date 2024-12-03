Нацбанк отримав право на продаж столичного готелю «Салют»

Північний апеляційний господарський суд дозволив НБУ продати готель у Києві

Національний банк через суд отримав дозвіл на продаж будівлі київського готелю «Салют» на публічних торгах у межах виконавчого провадження. Про це повідомила пресслужба НБУ.

ПрАТ «Готель «Салют» є майновим поручителем за зобов’язаннями збанкрутілого банку «Фінанси та Кредит» Костянтина Жеваго перед Нацбанком за кредитами рефінансування. Будівлю готелю, заставна вартість якої становила 481 млн грн, передано Нацбанку в іпотеку.

Готель розташовано на вул. Мазепи Івана, 11б. Загальна площа будівлі – 12 255 кв. м.

Договір поруки було укладено між готелем та НБУ у 2008 році. Через вісім років, коли банк Жеваго перестав виконувати кредитні зобов'язання, НБУ звернувся до Господарського суду Києва для стягнення майна.

Після тривалого судового процесу у квітні 2024 року Господарський суд Києва дав дозвіл НБУ на продаж готелю, а у листопаді 2024-го Північний апеляційний господарський суд підтвердив це рішення.

Нагадаємо, співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру колишньому заступнику голови правління АТ «Банк «Фінанси та Кредит», який розікрав в інтересах власника понад 560 млн грн. Виведення коштів здійснювалось злочинною організацією, яку колишній власник установи створив у 2010 році.

Як повідомлялося, Дніпровський районний суд Києва звільнив від кримінальної відповідальності колишнього заступника голови правління банку «Фінанси і Кредит» Ігоря Копертехіна від кримінальної відповідальності у звʼязку з закінченням строків давності.

До слова, 3 серпня НАБУ повідомило про підозру бізнесмену Жеваго. За даними слідства, у 2002 році Жеваго придбав 40,19% акцій гірничо-збагачувального комбінату (ГЗК) у чотирьох компаній. 18 років потому колишні акціонери звернулися до господарського суду з позовом, щоб визнати договір купівлі-продажу цінних паперів недійсним та повернути собі акції ГЗК. Проте, суд відмовив у задоволенні вимог. Однак у 2022 році апеляційний суд скасував рішення першої інстанції та визнав недійсним договір купівлі-продажу цінних паперів.

Згодом стало відомо, що працівники Державного бюро розслідувань завершили розслідування кримінального провадження щодо колишніх топпосадовців банку «Фінанси та Кредит». Їх підозрюють у розтраті майна банку у складі злочинної організації на суму понад 608 млн грн.