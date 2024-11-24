Губернатор Курщини заявив про атаку двох ракет і 27 БпЛА, вибухи у столиці: головне за ніч

Головні новини ночі 24 листопада

В одному з готелів Києва сталася стрілянина, загинув чоловік, у Києві чутно звуки вибухів, працює ППО, губернатор Курщини заявив про атаку двох ракет і 27 БпЛА, Франція підтвердила дозвіл Україні бити своїми далекобійними ракетами по РФ. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 24 листопада, щоб ви були в курсі подій:

В одному з готелів Києва сталася стрілянина, загинув чоловік

В одному з готелів Києва у ніч проти 23 листопада сталася стрілянина, внаслідок якої загинув 27-річний чоловік, ще кілька людей отримали поранення. Про це повідомила Поліція Києва.

Зазначається, що у приміщенні готелю між двома компаніями виник конфлікт, а опісля – бійка, під час якої один із фігурантів дістав зброю та зробив декілька пострілів у бік опонентів.

«Від отриманих поранень 27-річний чоловік загинув на місці, ушкоджень також зазнали товариш потерпілого та охоронець закладу. Останніх у задовільному стані було госпіталізовано», – ідеться у повідомленні.

Правоохоронці уточнили, що затримали одного з учасників бійки, стрілка наразі розшукують.

У Києві чутно звуки вибухів, працює ППО

Зранку, 24 листопада, у Києві чути звуки вибухів. Повітряна тривога в столиці триває.

«У Києві чутно звуки вибухів», – йдеться у повідомленні о 05:26.

Вибухи відбуваються на тлі ворожої атаки дронів, які фіксували у Київській області та інших регіонах України.

Місцеві канали уточнюють, що зараз в столиці працює ППО. Проте офіційної інформації поки не було.

Варто зауважити, що о 04:37 у Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що ворожий дрон у Київській області рухається курсом на Житомирську.

Губернатор Курщини заявив про атаку двох ракет і 27 БпЛА

Пізно ввечері 23 листопада Курщину нібито атакували дві українські ракети і 27 дронів. Про це заявив губернатор російської Курської області Олексій Смірнов.

Смірнов похизувався, що російська ППО нібито відбила атаку українських ракет і БпЛА.

«Наша ППО відбиває атаку: дві українські ракети і 27 БпЛА збито в небі Курської області», – зазначив він.

Україна втратила понад 40% контрольованої території на Курщині – Reuters

Україна втратила понад 40% території в Курській області, яку контролювала під час раптової операції, розпочатої у серпні. Про це повідомляє Reuters.

Це сталося на тлі хвиль контратак, які організували війська РФ.

«У найкращому разі ми контролювали близько 1376 квадратних кілометрів. Зараз ця територія менша. Противник посилює свої контратаки», – повідомило виданню джерело в українському Генштабі.

Також повідомляється, що станом на зараз ЗСУ утримують близько 800 квадратних кілометрів російської території. І, як уточнило джерело, цю частину Курської області українські військові будуть утримувати доти, доки це буде виправдано з військової точки зору.

Зазначається, що за допомогою операції ЗСУ у Курській області Київ прагнув зупинити війська РФ на сході та північному сході України. Зокрема, змусити Росію відвести військових, які поступово просувалися на сході, і щоб у тому числі Київ мав додаткові важелі впливу на будь-яких майбутніх мирних переговорах.

Росіяни просунулися на Курщині, біля Великої Новосілки і Роздольного – карти ISW

На фронті фіксується просування російських військ під Коренево у Курській області. Також окупанти мали просування поблизу Великої Новосілки у районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей. Про це повідомляється у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), опублікованому 24 листопада.

Війська РФ нещодавно просунулися до головного «українського плацдарму» в Курській області. Геолокаційні кадри від 22 і 23 листопада показують, що росармія трохи просунулася на південний схід від Дар'їно (на південний схід від Коренево) і в східній частині Дар'їно. Російські воєнкори стверджували, що війська РФ захопили Дар'їно і Миколаєво-Дар'їно, та просунулися в районі Нижнього Клину (на південний схід від Коренево) і Малої Локні (на північ від Суджі). Проте в ISW не знайшли підтвердження.

Війська РФ вели наступальні дії в районі Нижнього Клину, Миколаєво-Дар'їино та Мартинівки. Російське джерело ISW стверджує, що ЗСУ начебто безуспішно контратакують поблизу Новоіванівки (на південний схід від Коренево). Російський блогер заявив, що під час дощової погоди в Курській області російська техніка тоне в багнюці.

Президент України Володимир Зеленський 23 листопада заявив, що російський диктатор Володимир Путін доручив військовому командуванню відкинути українські війська з Курської області до кінця січня 2025 року.

Українські офіційні особи та західні ЗМІ нещодавно повідомили, що РФ зосередила приблизно 50 000 військовослужбовців, у тому числі близько 11 000 військовослужбовців Північної Кореї, в Курській області для підготовки до операції з витіснення ЗСУ з території РФ до кінця січня 2025 року.

Франція підтвердила дозвіл Україні бити своїми далекобійними ракетами по РФ

Франція дозволила Україні завдавати ударів углиб країни-агресора РФ далекобійною зброєю, яку Київ отримав від Парижа. Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро в інтерв'ю ВВС.

За словами дипломата, Україна може запускати французькі далекобійні ракети по російській території з метою самооборони. Однак він не уточнив, чи скористалися вже українські військові цим дозволом.

Барро заявив, що західні союзники не повинні встановлювати жодних обмежень щодо підтримки України у війні, розв'язаній Росією, а також не встановлювати «червоних ліній».

На запитання, чи може це означати навіть участь французьких військ у бойових діях, він відповів: «Ми не відкидаємо жодного варіанту».

«Ми будемо підтримувати Україну так інтенсивно і так довго, як це буде необхідно. Чому? Тому що на кону наша безпека. Щоразу, коли російська армія просувається на один квадратний кілометр, загроза стає на один квадратний кілометр ближчою до Європи», – сказав Барро.

Трамп визначився з кандидатурою міністра сільського господарства

Майбутній президент США Дональд Трамп номінував на пост міністра сільського господарства засновницю та президентку America First Policy Institute Брук Роллінз.

America First Policy Institute – це аналітичний центр, який тісно співпрацював з передвиборчою кампанією Трампа. Зазначається, що протягом останніх чотирьох років він допомагав формувати політику його майбутньої адміністрації.

«Як новий міністр сільського господарства Брук сконцентрує свої зусилля на захисті американських фермерів, котрі є справжнім фундаментом нашої країни. Прихильність Брук підтримці американського фермерства, захисту продовольчої незалежності Америки та відновлення малих міст країни, що залежать від сільського господарства, не має собі рівних», – заявив Трамп.

Роллінз під час першого президентського терміну Трампа очолювала Раду з внутрішньої політики. За його даними, на посаді міністра сільського господарства вона також консультуватиме адміністрацію з питань запровадження податкових пільг на біопаливо.