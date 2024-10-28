Яким силовим структурам довіряють українці найбільше: результати опитування

Рівень довіри до Національної поліції серед українців дещо знизився

85% українці довіряють Національній гвардії України серед правоохоронних органів. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи «Рейтинг».

86% респондентів висловили довіру Нацгвардії, порівняно з 72% опитаних у 2023 році. Наступну сходинку щодо довіри посідає Служба безпеки України – 73%, що має на 14% більше, ніж торік.

«Іншим інституціям, таким як Державна прикордонна служба, довіряють 54%, при цьому 42% респондентів їй тією, чи іншою мірою не довіряють. І Національна поліція, і Міністерство внутрішніх справ мають по 48% довіри, не довіряє їм 51% та 38% опитаних відповідно. Рівень довіри до Національної поліції дещо знизився: у 2023 частка тих, хто довіряє Національні поліції становила 56%», – свідчить опитування.

Також, за результатами опитування, Державному бюро розслідувань довіряють 45%, а 50% висловлюють недовіру. Національне антикорупційне бюро, Генеральна прокуратура та Державна митна служба мають приблизно однаковий рівень довіри – близько 33%. Водночас понад 60% не довіряють цим інституціям.

Найнижчий рівень довіри серед українців до судової влади: лише 25% висловлюють довіру, а 72% – недовіру.

Нагадаємо, що месенджер Telegram є найпопулярнішим джерелом інформації для 47% українців. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи «Рейтинг».