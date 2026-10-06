Гончаренко після виключення з фракції «Європейська солідарність» зробив заяву

5 жовтня «Європейська Солідарність» ухвалила рішення виключити Гончаренка зі складу парламентської фракції

Нардеп Олексій Гончаренко заявив, що його виключили з фракції «Європейська солідарність» «за позицію щодо миру». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис в Telegram.

«Європейська солідарність» завжди була здоровою, ціннісною силою. Вона прагне сильної армії, і я теж. ЄС намагалися зупинити війну, коли домовлялися в Мінську, і я це підтримував і підтримую зараз. ЄС бореться за сильну державу і я продовжу боротись за сильну державу. Зараз я вважаю, що сильна держава – це та, яка досягне миру. Та, яка залишиться існувати на карті, а не в підручниках історії», – сказав нардеп.

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Нагадаємо, 2 жовтня Олексій Гончаренко запропонував Україні виступити за зняття санкцій із Росії в обмін на припинення далекобійних ударів, розблокування Чорного моря та обмеження бойових дій Донбасом. Він також запропонував обговорювати нейтральний статус України та заявив, що Україні потрібно шукати «нову можливість зупинити війну».

Згодом 5 жовтня «Європейська Солідарність» ухвалила рішення виключити Гончаренка зі складу парламентської фракції. Партія пояснила це ідеологічними розбіжностями та заявила, що його позиція щодо завершення війни й майбутньої архітектури безпеки України суперечить базовим принципам політсили.

Зокрема, Гончаренка було внесено до «Миротворця». Нардеп прокоментував своє внесення до бази.

Вже 6 жовтня народний депутат від «Слуги народу» Олег Дунда звернув увагу, що процедура виключення Гончаренка з фракції ще має бути формально завершена у Верховній Раді. Він також запропонував стежити, чи збереже Гончаренко місце в українській делегації в ПАРЄ, де представляє «Європейську Солідарність».