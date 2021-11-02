  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Хто такі українські націоналісти? Мільярдер Новинський розкрив очі росіянам

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Політик зробив неочікувану заяву щодо українських націоналістів - Хто такі українські націоналісти? Мільярдер Новинський розкрив очі росіянам
    Політик зробив неочікувану заяву щодо українських націоналістів
    фото: thebabel

    Проросійський політик визнав, що в Україні дуже багато росіян притримуються проукраїнських позицій

    В Україні є етнічні росіяни, які не просто дотримуються україноцентричних поглядів, а навіть є членами націоналістичних організацій. Про це в інтерв’ю російському виданню Lenta.ru розповів проросійський політик та бізнесмен Вадим Новинський.

    «Я знаю етнічних росіян, які є членами українських націоналістичних організацій. І навіть євреїв, які підтримують націоналістів. Адже не випадково головним ідеологом українського націоналізму був етнічний росіянин Дмитро Донцов», – зазначив народний депутат від «Опозиційного блоку».

    Також Новинський повідомив, що знає і багатьох українців, які мають проросійські погляди. «Немає єдиного маркера, який дозволяє визначити настрої українських росіян до Росії – це дуже індивідуально за нинішніх складних умов. Але я вірю в те, що росіяни в Україні сприятимуть економічному, культурному та політичному зближенню з Росією в найближчому майбутньому», – сказав політик.

    Під час інтерв’ю діяч, проросійські погляди якого не є таємницею, вдався до розмірковувань про спільну історію, віру та цінності українців та росіян.

    «Я не беруся говорити, чи ми є єдиним народом, але генетично ми – близькі народи, виростаємо з однієї історичної традиції, з Київської Русі, з єдиної київської Хрещенської Купелі», – підсумував Новинський.

    Нагадаємо, у своїх публічних виступах Новинський озвучує колабораціоністські тези про «державний переворот і міжусобну війну».

    Також політик похвалив владу Зеленського за те, що Московська церква в Україні тепер почувається краще.

    Читайте також:
    Теги: Росія Вадим Новинський націоналісти Україна традиції
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Хто такі українські націоналісти? Мільярдер Новинський розкрив очі росіянам