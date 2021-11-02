Хто такі українські націоналісти? Мільярдер Новинський розкрив очі росіянам

Проросійський політик визнав, що в Україні дуже багато росіян притримуються проукраїнських позицій

В Україні є етнічні росіяни, які не просто дотримуються україноцентричних поглядів, а навіть є членами націоналістичних організацій. Про це в інтерв’ю російському виданню Lenta.ru розповів проросійський політик та бізнесмен Вадим Новинський.

«Я знаю етнічних росіян, які є членами українських націоналістичних організацій. І навіть євреїв, які підтримують націоналістів. Адже не випадково головним ідеологом українського націоналізму був етнічний росіянин Дмитро Донцов», – зазначив народний депутат від «Опозиційного блоку».

Також Новинський повідомив, що знає і багатьох українців, які мають проросійські погляди. «Немає єдиного маркера, який дозволяє визначити настрої українських росіян до Росії – це дуже індивідуально за нинішніх складних умов. Але я вірю в те, що росіяни в Україні сприятимуть економічному, культурному та політичному зближенню з Росією в найближчому майбутньому», – сказав політик.

Під час інтерв’ю діяч, проросійські погляди якого не є таємницею, вдався до розмірковувань про спільну історію, віру та цінності українців та росіян.

«Я не беруся говорити, чи ми є єдиним народом, але генетично ми – близькі народи, виростаємо з однієї історичної традиції, з Київської Русі, з єдиної київської Хрещенської Купелі», – підсумував Новинський.

Нагадаємо, у своїх публічних виступах Новинський озвучує колабораціоністські тези про «державний переворот і міжусобну війну».

Також політик похвалив владу Зеленського за те, що Московська церква в Україні тепер почувається краще.

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