Хто за що голосував у ВР: статистика 2017-го року

Президентські закони, наприклад, найбільше підтримували депутати БПП та «Відродження»

За прийняті в 2017 році закони найбільше голосів віддавали народні депутати «Народного Фронту», Блоку Петра Порошенка та Радикальної партії Олега Ляшка, повідомляє Комітет виборців України. В середньому «за» один прийнятий закон голосували 77% фракції НФ, 72% - БПП та 67% - РПЛ. Також «за» голосували



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Президентські закони, наприклад, найбільше підтримували депутати БПП та «Відродження»

За прийняті в 2017 році закони найбільше голосів віддавали народні депутати «Народного Фронту», Блоку Петра Порошенка та Радикальної партії Олега Ляшка, повідомляє Комітет виборців України.

В середньому «за» один прийнятий закон голосували 77% фракції НФ, 72% - БПП та 67% - РПЛ. Також «за» голосували близько половини депутатів «Самопомочі» (59%), «Батьківщини» (47%) та позафракційних (41%), третина депутатів «Волі Народу» (36%) та «Відродження» (34%) та чверть нардепів «Опозиційного блоку» (24%). Таким чином, «за» в середньому голосували 162 народні депутати НФ і БПП із 226 необхідних для прийняття законів. Решту голосів, як правило, забезпечували народні депутати із фракцій «старої коаліції» (РПЛ, «Самопоміч», «Батьківщина»).

Така ж тенденція зберігалася при голосуванні за закони, ініційовані урядом та президентом. Однак, за закони, ініційовані Кабміном, голосувало дещо більше, ніж зазвичай депутатів «Волі Народу» та «Відродження». В середньому «за» голосували 78% депутатів НФ, 72% - БПП, 68% - РПЛ, 61% - «Самопомочі», 46% - «Батьківщини», 43% - «Волі Народу», 42% - позафракційних, 39% - «Відродження», 18% - «Опозиційного блоку».

Президентські закони підтримувало більше депутатів БПП та «Відродження», менше – «Батьківщини» та «Самопомочі». В середньому «за» голосували 77% депутатів НФ, 76% - БПП, 57% - РПЛ, 47% - «Самопомочі», 45% - «Відродження», 32% - «Батьківщини», 36% - «Волі Народу», 34% - «Опозиційного блоку», 33% - позафракційних.

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