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«Віз валізку з $600 тис.». Шеф президентського протоколу розказав про організацію перших візитів очільників України за кордон

Ірина Міллер
glavcom.ua
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«Віз валізку з $600 тис.». Шеф президентського протоколу розказав про організацію перших візитів очільників України за кордон
Віктор Ющенко під час візиту президента Грузії Михаїла Саакашвілі. По ліву руку від українського президента – Георгій Чернявський
фото з архіву Георгія Чернявського

Георгій Чернявський: Лише після 1995-го за сприяння голови Нацбанку Ющенка почали розраховуватися у візитах банківською карткою

Колишній керівник служби державного протоколу Георгій Чернявський, який працював з трьома президентами України, розповів, що під час перших закордонних поїздок йому доводилося возити з собою у візити цілі валізи з грошима. Про це колишній головний протоколіст України розповів у інтерв’ю «Главкому».

Чернявський розповів, що він познайомився з Віктором Ющенком у літаку на шляху до Америки.

«Здається, це було у 1995 році. Ющенко тоді був головою Національного банку. То були такі непевні часи, коли витрати на обслуговування делегації, на готель, доводилося покривати готівкою, і я возив з собою у візити цілі валізи з грошима. Скажімо, коли ми летіли у США і відразу звідти в Бразилію, Чилі, Аргентину, мені доводилося везти з собою валізу із  $600 тис.», – пригадав  колишній керівник служби державного протоколу.

Тоді Чернявський поскаржився на це Ющенку – і невдовзі йому дали банківську картку.

За словами екскерівника служби державного протоколу, Ющенко як голова Нацбанку дав розпорядження налагодити всі ці проплати.

Георгій Володимирович Чернявський (народився у 1946 році) – керівник служби державного протоколу за часів президентства Леоніда Кравчука, Леоніда Кучми та Віктора Ющенка.

Ще школярем відвідував курси англійської мови при Будинку вчителя в Києві, тому досить легко вступив на факультет романо-германської філології Київського університету ім. Шевченка. Спеціальність – референт-перекладач з англійської та французької мов. Крім того, володіє італійською мовою.

З середини 1970-х працював на різних посадах в Українському товаристві дружби і культурного зв'язку із зарубіжними країнами. У 1986 році перейшов на роботу у секретаріат Верховної Ради УРСР, очолював сектор міжнародних зв’язків, супроводжував у закордонних відрядженнях голову парламенту радянської України Валентину Шевченко, а у 1990-1991 рр. – її наступника Леоніда Кравчука.

З лютого 1992 року очолив новостворену службу державного протоколу. З 2002 по 2005 роки мав статус радника президента, причому при двох главах держави – Кучмі та Ющенку.

У 2005 – 2012 роках був Надзвичайним і повноважним послом України в Італії. 

З 2012 року на пенсії.

Нагадаємо, країни Заходу, які продовжували скуповувати російські енергоресурси після того, як Путін встановив диктаторський режим, винні у тому, що Росія нападала на Україну та веде агресивну політику. Таку думку висловив колишній президент України Віктор Ющенко.

До слова, шеф президентського протоколу розповів, чим годували іноземних гостей при Кучмі і Ющенку.

Читайте також: За лаштунками Банкової: епоха Ющенка. Розмова з шефом президентського протоколу
Теги: Віктор Ющенко Леонід Кучма Леонід Кравчук Україна президент

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