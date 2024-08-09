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Кучмі – 86. Чим займається під час війни другий президент України

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Кучмі – 86. Чим займається під час війни другий президент України
Кучма – єдиний глава української держави, який пропрацював на цій посаді два терміни
фото з відкритих джерел

У минулому році Леонід Кучма видав оновлену версію книги «Україна – не Росія»

Сьогодні, 9 серпня, другий президент України Леонід Кучма відзначає день народження. Йому виповнюється 86 років. На сьогодні Кучма – єдиний глава української держави, який пропрацював на цій посаді два терміни. У 2015-2018 і в 2019-2020 роках Кучма був головою контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі. «Главком» нагадує політичний шлях експрезидента України та розповідає, чим він займається під час війни.  

Політична діяльність

Леонід Кучма народився 9 серпня 1938 року в селі Чайкине на Чернігівщині. У 1960 році здобув освіту інженера-механіка у галузі ракетної техніки на фізико-технічному факультеті Дніпровського університету. У 1960-1982 роках працював інженером, конструктором, а потім і помічником головного конструктора на «Байконурі». З 1982 по 1986 роки – перший заступник генерального конструктора КБ «Південне», а з 1986 по 1992 – генеральний директор ВО «Південний». 

Політичну кар’єру Леонід Данилович почав у 1990 році – він став народним депутатом УРСР, був членом Комісії з питань оборони і державної безпеки.

У 1992-1993 роках був прем’єр-міністром, членом Ради національної безпеки. У 1994 році був обраний депутатом Верховної Ради другого скликання.

1994 рік. Леонід Кучма складає присягу на вірність Україні
1994 рік. Леонід Кучма складає присягу на вірність Україні
фото з відкритих джерел
Інавгурація Леоніда Кучми, 1994 рік
Інавгурація Леоніда Кучми, 1994 рік
фото з відкритих джерел

У липні 1994 року став президентом України. На цій посаді перебував до 2004 року.

На часи президентства Кучми також припала криза у відносинах з Росією. У 2003 році Росія розпочала будівництво дамби до українського острова Тузла. Ця подія стала найбільшою кризою російсько-українських відносин на той момент. Деякі експерти вважають, що конфлікт з приводу приналежності острова Тузла в Керченській протоці став репетицією війни проти України.

Леонід Кучма отримав можливість участі у президентських виборах 2004 року завдяки суперечливому рішенню Конституційного суду. Але ще за кілька місяців до їхнього проведення він однозначно заявив, що не збирається цього робити.

«Я хочу подивитися на Україну без Кучми разом з вами», – заявив він журналістам у червні 2004 року.

Тоді Леонід Кучма підтримував чинного на той час прем’єр-міністра України Віктора Януковича. Однак фальсифікація другого туру виборів викликала акції протесту спочатку в центрі Києва, а потім і за межами столиці. Кучма не пішов на застосування сили проти демонстрантів. Він погодився на участь у залагодженні кризи міжнародних посередників та передав владу наступному президентові Віктору Ющенку. Президентство Кучми завершилося 23 січня 2005 року.

Пізніше Леонідові Кучмі висувалися звинувачення у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе, голови МВС Юрія Кравченка та міністра транспорту Георгія Кирпи. Всі ці справи були припинені за браком доказів.

Президенти України: Віктор Ющенко, Леднід Кучма, Леонід Кравчук (зліва направо)
Президенти України: Віктор Ющенко, Леднід Кучма, Леонід Кравчук (зліва направо)
фото з відкритих джерел
Другий президент України Леонід Кучма і чинний президент України Володимир Зеленський
Другий президент України Леонід Кучма і чинний президент України Володимир Зеленський
фото: Офіс президента України

Кучма під час повномасштабного вторгнення росіян

Від початку повномастабного вторгнення Росії в Україну експрезидент України Леонід Кучма разом зі своєю дружиною, як повідомляла прессекретарка колишнього очільника країни Дарка Оліфер, перебуває у себе вдома у Києві.

У минулому році, на тлі активних бойових дій Росії проти України Леонід Кучма видав нову версію книги «Україна – не Росія»  – книгу «Україна – не Росія. Двадцять років потому».

Книга Леоніда Кучми «Україна — не Росія. Двадцять років потому», Київ, 20 листопада 2023 року
Книга Леоніда Кучми «Україна — не Росія. Двадцять років потому», Київ, 20 листопада 2023 року
фото Дарка Оліфер, Facebook

Для обкладинки книги було використано фото, яке 14 січня 2023 року зробив начальник оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області Ігор Гетало. Тоді Росія вдарила ракетами по Дніпру, влучивши у житловий будинок, було відомо про щонайменше 46 загиблих, на руїнах багатоповерхівки знайшли напівобгорілу книжку Кучми «Україна – не Росія». За словами речниці Дарки Оліфер, саме тоді Кучма остаточно вирішив написати нову версію «України – не Росії»

Леонід Кучма на презентації книги
Леонід Кучма на презентації книги " 20="" 2023="
фото: Дарка Оліфер, Facebook

У квітні 2024 року Леонід Кучма дав розлоге інтерв'ю інформаційній агенції «Кіодо цусін» (Японія). На думку Кучми, 2014 рік – це одна з тих точок, коли «щось пішло не так». Україна мала тоді показати силу та готовність до спротиву. Але не лише вона.

Кучма нагадав, коли у 1938 році умиротворювали Гітлера – він проковтнув Чехословаччину, а далі зжер Польщу, Данію, Норвегію, Бенілюкс, Францію, почав бомбити Британію.

«Така була природа Гітлера – він не зупинявся, доки його не зупинили зброєю, але вже з катастрофічними людськими жертвами. Така сама природа Путіна. Тож моя порада Заходу: не ставайте Чемберленом. Подумайте сто разів, перш ніж виберете ганьбу», – резюмував Кучма.

У травні Леонід Кучма висловлював співчуття з приводу смерті голови агентства «Інтерфакс-Україна» Олександра Мартиненка, який з 1998 по 2001 роки працював прессекретарем Президента України.

Президент України (1994 - 2005 рр.) Леонід Кучма (зліва) і Голова агентства «Інтерфакс-Україна» Олександр Мартиненко
Президент України (1994 - 2005 рр.) Леонід Кучма (зліва) і Голова агентства «Інтерфакс-Україна» Олександр Мартиненко
фото: Дарка Оліфер, Facebook

«Легка людина і важковаговик-професіонал. Справжній друг, на чию допомогу я міг розраховувати до кінця.  І мені важко повірити, що вже кінець», – процитувала у мережі заяву Кучми його речниця.

Зазначимо, Кучма вважає, що сьогодні президент України Володимир Зеленський має досвід, якого немає майже ні в кого з його колег-президентів. На думку Кучми, Зеленський за короткий час перетворився не лише на політика світового рівня, а на справжнього лідера.

Раніше в інтерв'ю The Guardian колишній президент України розповів, що 24 лютого 2022 року, в день вторгнення Росії, він з дружиною Людмилою був в центрі Києва і не вірив, що Путін дійсно наважиться піти на Київ. «Я був упевнений, що Путін здатний вторгнутися, але не впевнений, чи вирішить він це зробити», – сказав Кучма.

За його словами, метою Путіна було не лише захоплення землі, а й знищення «концепції» самої України як «конкурентної альтернативи Росії».

Також Кучма пояснив, чим обернеться для США відмова від підтримки України.

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Теги: президент Леонід Кучма

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