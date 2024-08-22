США пояснили важливість візиту прем'єра Індії до України

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді планує відвідати Польщу та Україну в період з 21 по 23 серпня

Річард Верма: Зараз дуже важливо «захистити та зберегти цей міжнародний порядок»

Сполучені Штати заявляють, що візит прем’єр-міністра Індії Нарендри Моді в Україну є дуже важливим, особливо в час, коли Росія намагається дестабілізувати глобальний порядок. Про це заявив заступник держсекретаря США, який незабаром стане спецпредставником США з відновлення України, Річард Верма, якого цитує «Голос Америки».

Зараз дуже важливо «захистити та зберегти цей міжнародний порядок», – сказав Верма.

Він додав, що розуміє довготривалі відносини Індії з Росією та певні зобов’язання Індії, але наголосив, що вдячний за позицією Моді, яку той висловив заявою «зараз не час для війни, а час для миру».

Аналізуючи стосунки Індії та США, Верма додав, що країни повинні бути разом і в добрі часи, і у важкі. А зараз, каже він, для людства настали саме важкі часи, оскільки в окремих частинах світу зростає авторитаризм.

Ці слова пролунали після обговорення під час дискусії викликів з Росії та Китаю.

Ричард Верма також скористався нагодою пресконференції, щоб висловити вдячність Пенні Пріцкер, яка завершує свій однорічний термін на посаді спецпредставниці з економічного відновлення України, і яку він заступить на цій посаді. Верма наголосив, що їй багато що вдалось зробити.

Нарендра Моді, як очікується відвідає Україну у п’ятницю, 23 серпня. Це буде перший візит індійського прем'єра за всю історію взаємин незалежної України та Індії. «Я очікую нагоди продовжити попередні розмови з президентом Зеленським про зміцнення двосторонньої співпраці та поділитися перспективами мирного вирішення конфлікту, що триває в Україні», – заявив він напередодні цього візиту.

Сьогодні Моді прибуває до Польщі в рамках свого міжнародного турне.

«Світова спільнота мусить протистояти подібним атакам і вторгненням, нападам на цивільне населення, вбивствам дітей у лікарнях», – сказав Річард Верма.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді відвідає Україну. Цю інформацію підтвердило міністерство закордонних справ Індії.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді планує відвідати Польщу та Україну в період з 21 по 23 серпня.

Зокрема, Моді здійснить перший візит прем'єр-міністра Індії до Польщі за останні 40 років. Як пише The Print, голова індійського уряду здійснить одноденний візит до Варшави 21 серпня. У Польщі він зустрінеться з лідером країни Анджеєм Дудою та польським прем’єром Дональдом Туском.