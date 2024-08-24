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Прем'єр-міністр Британії звернувся до українців у День Незалежності: пообіцяв підтримку

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Прем'єр-міністр Британії звернувся до українців у День Незалежності: пообіцяв підтримку
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер зробив заяву у День Незалежності України
фото: Reuters

«Моє послання до всіх українців є абсолютно чітким: ми з вами – сьогодні і завжди»: Кір Стармер

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер привітав українців із Днем Незалежності України. Про це повідомляє The Independence.

Прем’єр сказав українцям, що Британія підтримуватиме їх «сьогодні і завжди».

«Моє послання до всіх українців, чи то на лінії фронту, чи тут, у вашій другій домівці у Великій Британії, є абсолютно чітким: ми з вами – сьогодні і завжди. Це те, що я сказав Президенту Зеленському, коли він сидів за столом Кабінету Міністрів, де я, від імені британського народу, наголосив, що за Україною стоїть не лише британський уряд – це всі ми. Ми будемо з вами стільки, скільки буде потрібно. Слава Україні!», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський привітав українців із Днем Незалежності України. Своє відеозвернення він записав на Сумщині, неподалік місця, де Росія почала наступ на нашу країну.

До слова, Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги для України, присвячений до Дня Незалежності нашої країни.

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Теги: Україна Велика Британія День Незалежності незалежність свято українці

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