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Привітання з Днем Державного прапора України: вірші, проза та листівки українською

Тетяна Єрмоленко
glavcom.ua
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Привітання з Днем Державного прапора України: вірші, проза та листівки українською
Державний прапор є одним із ключових символів України і має сакральну символіку.
фото: freepik.com

Щороку 23 серпня, українці вшановують один із найголовніших символів державності – синьо-жовтий стяг

День Державного прапора був затверджений відповідним указом Леоніда Кучми 2004 року і з того часу його щороку святкують напередодні Дня Незалежності України.

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«Главком» підготував оригінальні привітання та листівки, щоб ви могли привітати близьких та рідних.

Зміст

Привітання з Днем Державного прапора України у прозі

Вітаю з Днем Державного прапора України! Нехай цей символ свободи та незалежності завжди гордо майорить над нашою державою, об'єднуючи всіх нас в прагненні до миру, процвітання та справедливості.

***

Щиро вітаю з Днем Державного прапора України!

Нехай наш синьо-жовтий стяг завжди розвиватиметься над кожним українським містом, як символ перемоги над загарбниками та над темрявою яку вони з собою несуть. Нехай він кожен раз надає наснагу на шляху до нових перемог та процвітання.

***

Вітаю зі святом! День Державного прапора України – це не просто дата, це символ єдності та проголошення панування свободи. Нехай наші рідні кольори пшениці та неба будуть для кожного з нас джерелом натхнення, символом надії та впевненості у майбутньому. 

***

Сьогодні ми святкуємо День Державного прапора України – свято, яке об’єднує нас навколо символу нашої нації. Нехай цей символ миру та свободи і далі вестиме наш народ до осяяного сонцем правди майбутнього у вільній та процвітаючій Україні. 

***

Щиро вітаю з Днем Державного прапора України! Хочу побажати кожному з вас непохитної віри в майбутнє нашої країни. Скільки років боротьби пройшов наш народ зі стягом кольору неба та золота в руках. Нехай він завжди буде нагадувати про мир та перемогу кожному громадянину, де б він не був.

***

З Днем Державного прапора України!

Сьогодні свято нашого стяга, нашої гордості та нашої любові до Батьківщини. Нехай цей символ завжди нагадує нам про те, що ми – сильна і незалежна нація. Бажаю миру, здоров’я та процвітання!

Привітання з Днем Державного прапора України у віршах

Колір неба, колір жита – це свободи кольори. 
Український прапор в світі знають старші і малі.
Крізь віки пройшов він бурі, вів героїв до мети,
В нашім серці завжди з нами, прапор слави й чистоти.
З Днем Державного прапора України!

***

Державний прапор наш, єдиний –
наш стяг надії і добра.
У ньому сила України,
Що крізь століття нас вела.

Він вільним духом надихає,
І кожне серце зігріва,
В майбутнє віру нам являє,
Так прапор нас оберіга.
Народ єдиний прославля!

***

В небі чиста синь,
Золото – в полях.
Прапор, наче плин,
Розправляє шлях.
Він – свободи символ,
Знамено віків.
Сяє світлом дивним
Край моїх батьків.
Серед рідних нив
Розцвітає стяг,
Славу поколінь
Зберігає в нас.

***

Синьо-жовті фарби
Краю мого суть:
Прапор – наша правда,
Мрії, що живуть.
Він, як мирне літо,
Тихо майорить,
По долині – жито,
Над ланами – мить.
Не війна, а вічність
В наших кольорах:
В них – молитви щирість,
В них – врожай і шлях.

***

З минулих часів долинає клич
Про славу дідів і про відвагу.
І промені золота й неба велич
Несе наш державний прапор.
Він промені сонця являє в собі,
Небесною сяє блакиттю…
І в мирному небі, і в лютій грозі,
Пройшов ціле тисячоліття.

***

З Днем прапора України
Щиро вітаю вас я!
Хай щасливо в нашій країні
Житиме кожна сім’я
Хай зникнуть печалі й негоди,
І не буде в країні біди,
Здолаємо разом турботи,
Щоб вільними буть крізь віки!

Вітальні листівки з Днем Державного прапора України

Привітання з Днем Державного прапора України: вірші, проза та листівки українською фото 1
Привітання з Днем Державного прапора України: вірші, проза та листівки українською фото 2
Привітання з Днем Державного прапора України: вірші, проза та листівки українською фото 3
Привітання з Днем Державного прапора України: вірші, проза та листівки українською фото 4
Привітання з Днем Державного прапора України: вірші, проза та листівки українською фото 5
Привітання з Днем Державного прапора України: вірші, проза та листівки українською фото 6
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Теги: прапор День Незалежності Україна прапор України

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