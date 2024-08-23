Привітання з Днем Державного прапора України: вірші, проза та листівки українською

Щороку 23 серпня, українці вшановують один із найголовніших символів державності – синьо-жовтий стяг

День Державного прапора був затверджений відповідним указом Леоніда Кучми 2004 року і з того часу його щороку святкують напередодні Дня Незалежності України.

«Главком» підготував оригінальні привітання та листівки, щоб ви могли привітати близьких та рідних.

Зміст

Привітання з Днем Державного прапора України у прозі

Вітаю з Днем Державного прапора України! Нехай цей символ свободи та незалежності завжди гордо майорить над нашою державою, об'єднуючи всіх нас в прагненні до миру, процвітання та справедливості.

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Щиро вітаю з Днем Державного прапора України!

Нехай наш синьо-жовтий стяг завжди розвиватиметься над кожним українським містом, як символ перемоги над загарбниками та над темрявою яку вони з собою несуть. Нехай він кожен раз надає наснагу на шляху до нових перемог та процвітання.

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Вітаю зі святом! День Державного прапора України – це не просто дата, це символ єдності та проголошення панування свободи. Нехай наші рідні кольори пшениці та неба будуть для кожного з нас джерелом натхнення, символом надії та впевненості у майбутньому.

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Сьогодні ми святкуємо День Державного прапора України – свято, яке об’єднує нас навколо символу нашої нації. Нехай цей символ миру та свободи і далі вестиме наш народ до осяяного сонцем правди майбутнього у вільній та процвітаючій Україні.

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Щиро вітаю з Днем Державного прапора України! Хочу побажати кожному з вас непохитної віри в майбутнє нашої країни. Скільки років боротьби пройшов наш народ зі стягом кольору неба та золота в руках. Нехай він завжди буде нагадувати про мир та перемогу кожному громадянину, де б він не був.

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З Днем Державного прапора України!

Сьогодні свято нашого стяга, нашої гордості та нашої любові до Батьківщини. Нехай цей символ завжди нагадує нам про те, що ми – сильна і незалежна нація. Бажаю миру, здоров’я та процвітання!

Привітання з Днем Державного прапора України у віршах

Колір неба, колір жита – це свободи кольори.

Український прапор в світі знають старші і малі.

Крізь віки пройшов він бурі, вів героїв до мети,

В нашім серці завжди з нами, прапор слави й чистоти.

З Днем Державного прапора України!

***

Державний прапор наш, єдиний –

наш стяг надії і добра.

У ньому сила України,

Що крізь століття нас вела.

Він вільним духом надихає,

І кожне серце зігріва,

В майбутнє віру нам являє,

Так прапор нас оберіга.

Народ єдиний прославля!

***

В небі чиста синь,

Золото – в полях.

Прапор, наче плин,

Розправляє шлях.

Він – свободи символ,

Знамено віків.

Сяє світлом дивним

Край моїх батьків.

Серед рідних нив

Розцвітає стяг,

Славу поколінь

Зберігає в нас.

***

Синьо-жовті фарби

Краю мого суть:

Прапор – наша правда,

Мрії, що живуть.

Він, як мирне літо,

Тихо майорить,

По долині – жито,

Над ланами – мить.

Не війна, а вічність

В наших кольорах:

В них – молитви щирість,

В них – врожай і шлях.

***

З минулих часів долинає клич

Про славу дідів і про відвагу.

І промені золота й неба велич

Несе наш державний прапор.

Він промені сонця являє в собі,

Небесною сяє блакиттю…

І в мирному небі, і в лютій грозі,

Пройшов ціле тисячоліття.

***

З Днем прапора України

Щиро вітаю вас я!

Хай щасливо в нашій країні

Житиме кожна сім’я

Хай зникнуть печалі й негоди,

І не буде в країні біди,

Здолаємо разом турботи,

Щоб вільними буть крізь віки!

Вітальні листівки з Днем Державного прапора України