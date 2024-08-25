Білорусь стягнула війська до кордону з Україною: МЗС зробило заяву

МЗС закликало посадових осіб Республіки Білорусь не робити трагічних для власної країни помилок під тиском Москви

За даними розвідувальних органів України, збройні сили Республіки Білорусь під виглядом навчань зосереджують значну кількість особового складу, зокрема Сил спеціальних операцій, озброєння та військової техніки, включно з танками, артилерією, РСЗВ, засобами ППО та інженерною технікою, в Гомельській області поблизу північних кордонів України. Також зафіксована присутність найманців колишньої ПВК «Вагнер». Про це інформує Міністерство закордонних справ України.

«Проведення навчань в прикордонній смузі та безпосередній близькості до об’єкту атомної енергетики, Чорнобильської АЕС, створює загрози національній безпеці України та світовій безпеці загалом», – ідеться у повідомленні відомства.

МЗС закликало посадових осіб Республіки Білорусь не робити трагічних для власної країни помилок під тиском Москви, а її збройні сили – припинити недружні дії та відвести війська від державного кордону України на відстань, що перевищує дальність ураження наявних у РБ систем вогню.

«Наголошуємо, що Україна ніколи не робила та не збирається робити жодних недружніх дій проти білоруського народу.

Застерігаємо, що у разі порушення державного кордону України з боку Білорусі, наша держава вживе всіх необхідних заходів у порядку реалізації гарантованого Статутом ООН права на самооборону. При цьому всі скупчення військ, військові обʼєкти і шляхи постачання на території Білорусі будуть законними цілями для Збройних Сил України», – ідеться у заяві МЗС.

Раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко лицемірно привітав українців із Днем Незалежності.

Нагадаємо, Лукашенко вимагав посилити угруповання військ Білорусі на Гомельському і Мозирському тактичних напрямках, які межують з північними областями України. А 11 серпня міністерство оборони Білорусі заявило, що їх танки висунулися у бік кордону з Україною. Центр протидії дезінформації пояснив, навіщо білоруський диктатор вдається до таких дій.

Також Лукашенко заявив, що ввечері 9 серпня на території Білорусі були знищені нібито українські безпілотники.

До слова, міністерство закордонних справ Білорусі заявило тимчасовій повіреній у справах України Ользі Тимуш, що Мінськ може порушити питання про доцільність подальшої присутності в країні диппредставництва України.