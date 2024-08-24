Головна Країна Політика
search button user button menu button

Суп з раками для Путіна. Шеф президентського протоколу розповів, чим годували іноземних гостей при Кучмі і Ющенку

Наталія Порощук
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Суп з раками для Путіна. Шеф президентського протоколу розповів, чим годували іноземних гостей при Кучмі і Ющенку
На візит Путіна в Україну, коли закінчувалася його перша президентська каденція, готували суп з раками
фото з відкритих джерел

Георгій Чернявський: «Фірмовою стравою для високих гостей у всі часи при всіх президентах були варенички з вишнями чи з маком»

Варенички з вишнями чи маком були найпопулярнішою стравою для делегацій, які прибували до Києва у 1990-х роках. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів перший керівник президентської служби протоколу Георгій Чернявський.

За словами Чернявського, у 1990-х роках Державне управління справами відповідало за харчування делегацій, які приїжджали в Україну.

«Загалом цим (харчуванням, – «Главком») опікувалося Державне управління справами, ми його поміж собою називали ДУСя. Але, звичайно, я мусив перевірити меню», – розповів перший керівник президентської служби протоколу.

Чернявський зауважив, що гостей зазвичай частували вареничками з вишнями чи з маком: «Фірмовою» стравою ДУС, якою варто пишатися, у всі часи при всіх президентах були варенички з вишнями чи з маком. Саме варенички, а не вареники – такі малюсінькі, щоб їх можна було з’їсти за два порухи ножа».

Також популярною стравою, за словами дипломата, був борщ, але його зазвичай подавали на вечерю.

«Утім, борщ може залишити сліди, і якщо гість необачно крапне на сорочку, то треба її міняти. Тому борщ зазвичай подавали не в обід, зважаючи на подальші зустрічі і протокольні заходи, а надвечір», – розповів перший керівник президентської служби протоколу.

Чернявський пригадав, що російського диктатора Володимира Путіна під час його першої президентської каденції годували супом з раками:

«У мене на роботі була книга «Старовинна українська кухня», в якій я час від часу вишукував якісь цікаві страви, наприклад, рецепт супу з раків. Я порадив такий готувати. На візит Путіна в Україну, коли закінчувалася його перша президентська каденція, готували такий суп з раками».

Георгій Чернявський зазначив, що перед візитом з’ясовували гастрономічні вподобання глави держави – «що він їсть, що не їсть чи, можливо, має алергію на певні продукти. Залежно від цього і формувалося меню».

Дипломат розповів, що також використовували спеціальні сигнали для офіціантів, аби ті не переплутали страви для вегетаріанців.

«Скажімо, коли приїздила делегація з Індії, ми з’ясовували, хто з членів делегації вегетаріанець. А щоб офіціант нічого не переплутав і не подав вегетаріанцеві м’ясо, я вигадав такий сигнал – мініатюрні квіткові композиції біля кожного гостя: якщо в ній є зелений листочок, значить, слід подавати рослинну страву», – зазначив Чернявський.

Перший керівник президентської служби протоколу зауважив, що під час візитів делегаціям пропонували вітчизняну горілку. Основним постачальником продуктів у перші роки 1990-х було елітне господарство «Чайка» під Києвом.

Дипломат наголосив, що тост на застіллі готували заздалегідь:

«Текст тосту готували заздалегідь, він включає багато нюансів  і є, власне, теж елементом політики. Тост перекладали і видрукуваним на красивому папері, перев’язаним стрічечкою викладали перед гостями. Це для того, щоб уникнути «живого» перекладу, що заважало би сприйняттю тосту і відволікало б промовця».

Нагадаємо, що президент Фінляндії Мауно Койвісто першим прибув у незалежну Україну з офіційним візитом. Це відбулося у травні 1992 року, коли була перша церемонія вручення вірчих грамот від посла Фінляндії. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів перший керівник президентської служби протоколу Георгій Чернявський.

Читайте також:

Теги: дипломатія путін Віктор Ющенко Леонід Кучма політика їжа Україна харчування

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зміни у Вашингтоні можуть вплинути на майбутнє військової підтримки України
Гарріс проти Трампа: як зміни у виборах США вплинуть на підтримку України?
26 липня, 11:25
На Покровському напрямку йдуть тяжкі бої у районі Воздвиженки, Михайлівки та Новогродівки
Наступ росіян на Покровськ може стати для них фатальним
20 серпня, 10:00
Залишки складів авіаційного озброєння на аеродромі «Морозовськ» після нальоту 3 серпня
Українські дрони переносять війну на територію Росії
6 серпня, 10:36
Перша з початку повномасштабного вторгнення Росії зустріч Зеленського та Моді відбулася у Японії. Хіросіма, травень 2023 року
Мирні переговори у Моді. Прем’єр Індії везе Зеленському пропозиції Путіна? Візит
21 серпня, 14:00
Юліан Рьопке зазначає, що росіяни під Торецьком намагаються створити котел
Bild попереджає, що ЗСУ можуть потрапити в котел під Торецьком
26 липня, 18:37
У межах інструменту Ukraine Facility до держбюджету України цього року вже надійшло 7,9 млрд євро
Рада ЄС схвалила виплату Україні майже €4,2 млрд
6 серпня, 16:36
Лібанова заявила, що компактне розселення біженців – завжди на шкоду країні
Після перемоги України мігранти з Росії побіжать до нас? Уряд вже моделює ситуацію
3 серпня, 18:00
Україна своїм наступом продемонструвала «крихкість усієї системи Путіна»
Наступ ЗСУ в Курській області змусив росіян зацікавитися війною – WP
14 серпня, 15:06
Заборона Московської церкви: Зеленський підписав закон
Заборона Московської церкви: Зеленський підписав закон
Сьогодні, 11:00

Політика

Суп з раками для Путіна. Шеф президентського протоколу розповів, чим годували іноземних гостей при Кучмі і Ющенку
Суп з раками для Путіна. Шеф президентського протоколу розповів, чим годували іноземних гостей при Кучмі і Ющенку
«Слуга» Богуцька просить президента забрати звання «Герой України» у трьох колаборантів, двоє з яких уже померли
«Слуга» Богуцька просить президента забрати звання «Герой України» у трьох колаборантів, двоє з яких уже померли
Текст Гімну передавали факсом, а мелодію – телефоном. Дипломат розказав про візити Кравчука на зорі Незалежності
Текст Гімну передавали факсом, а мелодію – телефоном. Дипломат розказав про візити Кравчука на зорі Незалежності
Країна-союзниця Росії привітала українців із Днем Незалежності
Країна-союзниця Росії привітала українців із Днем Незалежності
Зеленський розповів Шольцу про потреби у бронетехніці та ППО: що відомо
Зеленський розповів Шольцу про потреби у бронетехніці та ППО: що відомо
Кравчук з рушницею, Єльцин під мухою. Дипломат розповів, як підписувалася угода про розпад СРСР
Кравчук з рушницею, Єльцин під мухою. Дипломат розповів, як підписувалася угода про розпад СРСР

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
59K
Курська операція. Зеленський поаплодував Путіну і вигукнув «Браво!»
49K
Сирський пригадав пророцтво Шевченка до Дня Незалежності
43K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 серпня: ситуація на фронті
41K
З Днем Незалежності України 2024: привітання, вірші та листівки
27K
Українські спецслужби взялися за хасидів? Посол пояснив причину
14K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз

Новини

США посилили санкції проти російської металопродукції: дісталося «Норнікелю» та «Євразу»
Сьогодні, 18:23
Голова Фонду державного майна: ТРЦ Ocean Plaza технічно готовий до приватизації
Вчора, 18:11
Гарріс прийняла номінацію демократів: обіцяє підтримку Україні
Вчора, 06:16
Вибух у передмісті Києва, спроба теракту в Тель-Авіві: головне за ніч
19 серпня, 06:57
Вибухи в Києві, атака на Ростовську область: головне за ніч
18 серпня, 06:47
Проєкт «Серце Азовсталі» запровадить в Україні американські практики посттравматичного зростання ветеранів
17 серпня, 13:35

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua