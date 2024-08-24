Суп з раками для Путіна. Шеф президентського протоколу розповів, чим годували іноземних гостей при Кучмі і Ющенку

На візит Путіна в Україну, коли закінчувалася його перша президентська каденція, готували суп з раками

Георгій Чернявський: «Фірмовою стравою для високих гостей у всі часи при всіх президентах були варенички з вишнями чи з маком»

Варенички з вишнями чи маком були найпопулярнішою стравою для делегацій, які прибували до Києва у 1990-х роках. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів перший керівник президентської служби протоколу Георгій Чернявський.

За словами Чернявського, у 1990-х роках Державне управління справами відповідало за харчування делегацій, які приїжджали в Україну.

«Загалом цим (харчуванням, – «Главком») опікувалося Державне управління справами, ми його поміж собою називали ДУСя. Але, звичайно, я мусив перевірити меню», – розповів перший керівник президентської служби протоколу.

Чернявський зауважив, що гостей зазвичай частували вареничками з вишнями чи з маком: «Фірмовою» стравою ДУС, якою варто пишатися, у всі часи при всіх президентах були варенички з вишнями чи з маком. Саме варенички, а не вареники – такі малюсінькі, щоб їх можна було з’їсти за два порухи ножа».

Також популярною стравою, за словами дипломата, був борщ, але його зазвичай подавали на вечерю.

«Утім, борщ може залишити сліди, і якщо гість необачно крапне на сорочку, то треба її міняти. Тому борщ зазвичай подавали не в обід, зважаючи на подальші зустрічі і протокольні заходи, а надвечір», – розповів перший керівник президентської служби протоколу.

Чернявський пригадав, що російського диктатора Володимира Путіна під час його першої президентської каденції годували супом з раками:

«У мене на роботі була книга «Старовинна українська кухня», в якій я час від часу вишукував якісь цікаві страви, наприклад, рецепт супу з раків. Я порадив такий готувати. На візит Путіна в Україну, коли закінчувалася його перша президентська каденція, готували такий суп з раками».

Георгій Чернявський зазначив, що перед візитом з’ясовували гастрономічні вподобання глави держави – «що він їсть, що не їсть чи, можливо, має алергію на певні продукти. Залежно від цього і формувалося меню».

Дипломат розповів, що також використовували спеціальні сигнали для офіціантів, аби ті не переплутали страви для вегетаріанців.

«Скажімо, коли приїздила делегація з Індії, ми з’ясовували, хто з членів делегації вегетаріанець. А щоб офіціант нічого не переплутав і не подав вегетаріанцеві м’ясо, я вигадав такий сигнал – мініатюрні квіткові композиції біля кожного гостя: якщо в ній є зелений листочок, значить, слід подавати рослинну страву», – зазначив Чернявський.

Перший керівник президентської служби протоколу зауважив, що під час візитів делегаціям пропонували вітчизняну горілку. Основним постачальником продуктів у перші роки 1990-х було елітне господарство «Чайка» під Києвом.

Дипломат наголосив, що тост на застіллі готували заздалегідь:

«Текст тосту готували заздалегідь, він включає багато нюансів і є, власне, теж елементом політики. Тост перекладали і видрукуваним на красивому папері, перев’язаним стрічечкою викладали перед гостями. Це для того, щоб уникнути «живого» перекладу, що заважало би сприйняттю тосту і відволікало б промовця».

Нагадаємо, що президент Фінляндії Мауно Койвісто першим прибув у незалежну Україну з офіційним візитом. Це відбулося у травні 1992 року, коли була перша церемонія вручення вірчих грамот від посла Фінляндії. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів перший керівник президентської служби протоколу Георгій Чернявський.